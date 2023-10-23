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الرياضة

«قلب الطاولة» يُعيد موناكو إلى القمة

«قلب الطاولة» يُعيد موناكو إلى القمة
23 أكتوبر 2023 08:36

لوريان (أ ف ب) 

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قلب موناكو الطاولة على ضيفه متز، وفاز عليه 2-1، ضمن ختام المرحلة التاسعة من الدوري الفرنسي، واستعاد موناكو الصدارة، بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة، متقدماً بفارق نقطة عن نيس الفائز على مرسيليا 1-0، ونقطتين عن باريس سان جيرمان «حامل اللقب» الذي اكتسح ضيفه ستراسبورج بثلاثية.
وفرض الروسي ألكسندر جولوفين نفسه نجماً للمباراة، بتسجيله هدفي «نادي الإمارة»، في الدقيقتين 42 و55، رداً على هدف السبق لمتز، من السنغالي لامين كامارا، بتسديدة من 58 متراً، بعد 4 دقائق من «صافرة البداية».
وهو الانتصار الثالث توالياً لموناكو، بعدما كان فاز على مرسيليا 3-2 ورينس 3-1 قبل النافذة الدولية.
وعاد ليل إلى سكة الانتصارات بفوزه الصعب على ضيفه بريست 1-0، ورفع ليل الذي تعادل مع لنس 1-1، قبل النافذة الدولية، رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الرابع، متقدماً بفارق الأهداف عن بريست، وسجل هدف ليل لاعب وسطه التركي يوسف يازجي، بعد 6 دقائق من صافرة البداية.
وتابع رينس هدر النقاط بتعادله مع مضيفه تولوز 1-1، ويحتل رينس الذي خسر أمام موناكو 1-3 في المرحلة الماضية، المركز السادس برصيد 14 نقطة، بفارق الأهداف عن نانت الفائز على ضيفه مونبلييه 2-0، سجلهما فلوران مولي و«البديل» عبد القادر بامبا.
وعمّق لوريان جراح ضيفه رين بفوزه عليه 2-1، وهي الخسارة الثالثة توالياً لرين في مختلف المسابقات، بعد سقوطه قارياً أمام فياريال الإسباني 0-1، في الجولة الثانية من الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، ومحلياً في عقر داره أمام سان جيرمان 1-3، في المرحلة الماضية.
وفشل رين في التحضر بأفضل طريقة ممكنة لاستحقاقه الأوروبي المقبل أمام باناثينايكوس اليوناني بعد 4 أيام، ويقبع رين في المركز التاسع مع 11 نقطة، في حين تنفس لوريان الذي حقق فوزه الأول، بعد سلسلة من 5 مباريات في الدوري لم يذق فيها طعم الانتصار «تعادلان و3 هزائم» الصعداء بتقدمه إلى المركز الثاني عشر مع 10 نقاط.
افتتح لوريان التسجيل عبر «النيران الصديقة»، بعدما حوّل مدافع رين وارميد عمري الكرة في مرماه، بعد 4 دقائق من صافرة البداية، قبل أن يعادل الضيف عبر لودوفيك بلا. 
وحسم لوريان الفوز والنقاط الثلاث، قبل نهاية الشوط الأول، بفضل مدافعه الفارع الطول إسحاق توريه.
وحسم كليرمون فيران صراع القاع لمصلحته بفوزه على مضيفه ليون 1-2، وتجمد رصيد ليون، متذيل الترتيب، والذي مُني بخسارته السادسة هذا الموسم، عند 3 نقاط، فيما صعد كليرمون الذي حقق باكورة انتصاراته في الدوري إلى المركز السابع عشر قبل الأخير مع 5 نقاط.

الدوري الفرنسي
موناكو
باريس سان جيرمان
مارسيليا
ليون
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