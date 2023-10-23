جويو «الهداف الأسرع» في تاريخ برشلونة!



برشلونة (رويترز)

سجل «البديل الشاب» مارك جويو هدفاً متأخراً في مباراته الأولى، ليقود برشلونة إلى الفوز 1-صفر، على ضيفه بلباو، ليرتقي فريق المدرب تشافي هرنانديز إلى المركز الثالث، في الدوري الإسباني لكرة القدم، متأخراً بنقطة واحدة عن ريال مدريد قبل قمتهما الأسبوع المقبل.

وتسلم اللاعب «17 عاماً» والقادم من أكاديمية برشلونة تمريرة عند حافة منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة منخفضة، تجاوزت الحارس أوناي سيمون، بعد لمسته الثانية للكرة، ليسجل أول أهدافه في الدوري، وذلك أسرع من أي لاعب في تاريخ النادي «الكاتالوني».

وارتقى برشلونة مركزاً واحداً، ليحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطة، ويقترب من ريال مدريد المتصدر الذي تعادل 1-1 على ملعب إشبيلية.

وقال تشافي «نعرف أنهم (بلباو)، سيمارسون ضغطاً مستمراً علينا، لقد قاموا بعمل استثنائي، كان الأمر صعباً علينا، ولكن إذا كان هناك من يستحق الفوز فهو برشلونة».

وسيطر برشلونة الذي افتقد لخدمات فرينكي دي يونج، وبيدري، وروبرت ليفاندوفسكي للإصابة، على الكرة، لكنه صنع فرصاً أقل من الفريق الزائر في الشوط الأول، وكانت أخطر فرصه، بعدما سدد جواو فيليكس في العارضة، بعد عشر دقائق من البداية.

وكان يمكن لبلباو أن يقتنص التقدم، عندما أنقذ الحارس مارك أندريه تير شتيجن تسديدة المهاجم إيناكي وليامز، قبل أن يتصدى لمحاولة من نيكو وليامز، خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، وافتقد الضيوف الظهير الأيسر يوري برشيش في منتصف الشوط الأول بسبب إصابة في الكاحل.

وظهر برشلونة بشكل هجومي أكثر شراسة بعد الاستراحة، لكن الحارس الإسباني سيمون تصدى لمحاولتين من فيليكس، لكنه لم يصمد أمام تسديدة جويو في الدقيقة 80، بعد ثوانٍ من مشاركته بدلاً من فيرمين لوبيز.

وفي عمر 17 عاماً و291 يوماً أصبح جويو أصغر لاعب يسجل لبرشلونة في مباراته الأولى بالدوري المحلي، خلال القرن الحالي.

وقال لمحطة إيسبورتس 3 «لا يمكن أن أصدق ذلك، لا أستطيع التنفس، استمتع باللحظة، هذا أمر لا يمكن تصوره، لقد عملت طوال حياتي للاستفادة من الفرص، وحدث ذلك لي، جواو فيليكس سيطر على الكرة، ورأيت أنه توجد مساحة خلف الدفاع، ومرر لي، وتغلبت على أوناي سيمون، إنه لشرف كبير أن أسجل هدفاً في حارس بمكانته».

ويستضيف برشلونة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا «الأربعاء» قبل أن يستضيف ريال مدريد يوم السبت المقبل.