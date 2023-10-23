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الرياضة

«الطوفان» يقرب سانتوس من «الغرق»!

«الطوفان» يقرب سانتوس من «الغرق»!
23 أكتوبر 2023 08:46

 
ريو دي جانيرو (د ب أ) 

ضاعف إنترناسيونال من محنة ضيفه سانتوس، وفاز عليه 7-1، ضمن «الجولة 28» من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز فلامينجو على فاسكو دا جاما 1-صفر، ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد سانتوس عند 30 نقطة في المركز الثامن عشر، وهو أحد مراكز الهبوط في المسابقة. 

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وتقدم إنترناسيونال عن طريق كيفيسون لاعب سانتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأول، قبل أن يضيف ألان باتريك الهدف الثاني في الدقيقة 14.
وفي الدقيقة 27 سجل إينر فالنسيا الهدف الثالث لإنترناسيونال، وجاء بعده الهدف الرابع عن طريق واندرسون كامبوس في الدقيقة 39.
وسجل إنترناسيونال هدفه الخامس في الدقيقة 54 عن طريق فابريسيو بوستوس، فيما عاد فالنسيا ليسجل الهدف الثاني له والسادس لإنترناسيونال في الدقيقة 61.
وفي الدقيقة 75 سجل لويز أدريانو الهدف السابع، فيما جاء هدف سانتوس الوحيد عن طريق ماكسيمليانو سيفارا في الدقيقة 80.

البرازيل
سانتوس
إنترناسيونال
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