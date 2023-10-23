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الرياضة

فان دايك: التحكيم «جامل» ليفربول!

فان دايك: التحكيم «جامل» ليفربول!
23 أكتوبر 2023 08:48

 
ليفربول (د ب أ)


اعترف فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، بأنهم كانوا محظوظين لعدم حصول إبراهيما كوناتي على البطاقة الحمراء في مباراة «ديربي الميرسيسايد» التي فاز بها ليفربول على إيفرتون الذي لعب بعشرة لاعبين. 

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أن النجم المصري محمد صلاح سجل هدفين في وقت متأخر من الشوط الثاني، بعد أن تم طرد آشلي يونج لحصوله على إنذار ثانٍ، قبل نهاية الشوط الأول، ولكن ليفربول كان محظوظاً، لأن الحكم كرايج باوسون لم يرَ أن تدخل كوناتي الذي كان حصل بالفعل على بطاقة صفراء، على «البديل» بيتو يستحق حصوله على إنذار ثانٍ. 

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وكان القرار المباشر ليورجن كلوب، المدير الفني للفريق، باستبدال اللاعب الفرنسي الدولي لتفادي تلقي الفريق البطاقة الحمراء الخامسة هذا الموسم، بمثابة اعتراف بالذنب، ويعتقد فان دايك أن الحظ أخيراً وقف بجانبهم، فيما يتعلق بالتحكيم، بعدما عانى الفريق من قرارات خاطئة كثيرة هذا الموسم. 

يذكر أن خطأ من جانب «الفار» تسبب في إلغاء هدف لليفربول أحرزه لاعبه لويس دياز في لقائه مع توتنهام بداعي التسلل، والذي انتهى بفوز الأخير 1-2 الشهر الماضي.
وقال قائد المنتخب الهولندي الذي حصل على بطاقة حمراء أمام نيوكاسل في أغسطس الماضي: «بالتأكيد، باوسن كان بإمكانه أن يمنح كوناتي البطاقة الصفراء، ولكنه لم يفعل، القليل من الحظ لنا، لذلك، ما الذي يمكنني قوله، لا يوجد شيء آخر». 

وخلال المباراة أمام إيفرتون، كان يمكن رؤية قائد ليفربول، يقوم بإبعاد زملائه عن الحكم، في واقعتين، مثل حصول يونج على الإنذار الثاني، وخلال الانتظار لمراجعة قرار (الفار) بإلغاء قرار باوسون الذي كان يشير لعدم منح لمسة يد على مايكل كين.
وقال المدافع الهولندي: «أعتقد أن الحكام لديهم الحق في الحكم على التدخلات، ومثل هذه الأشياء».
وأضاف: «عندما يكون هناك قرار، نريد أن نبقى بعيداً عن الحكم، للتأكد من عدم حصولنا على بطاقات صفراء للصريخ أو لقول، يا حكم هذا التدخل يستحق بطاقة صفراء».

الدوري الإنجليزي
ليفربول
إيفرتون
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يورجين كلوب
فان دايك
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