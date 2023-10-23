«سُعال الابن» وراء «منشطات جوميز»!



برلين (د ب أ)



برر أليخاندرو بابو جوميز، الفائز بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين لكرة القدم، اختبار المنشطات الإيجابي الذي خضع له مؤخراً، بتناوله ملعقة من شراب السعال الخاص بابنه عن طريق الخطأ.

وتبين أن جوميز «35 عاماً» تناول مادة «تيربوتالين» المحظورة، خلال عينة أجريت له في أكتوبر 2022، وتم إيقافه لمدة عامين من جانب لجنة مكافحة المنشطات الإسبانية.

وقال جوميز في بيان نشره على تطبيق «إنستجرام»: «لم ألجأ مطلقا لممارسة محظورة، ولن أقوم بذلك أبداً»، مشدداً على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال المنشطات.

ولعب جوميز مع فريق إشبيلية الإسباني الموسم الماضي، قبل أن ينضم لصفوف مونزا الإيطالي هذا الموسم.

ويعد جوميز هو اللاعب الوحيد الذي توج بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر أواخر العام الماضي، ولم يتم استدعاؤه لصفوف الفريق مجدداً هذا العام.