بيتكوف «العجوز» يحطم أرقامه!



صوفيا (رويترز)

حطم جيورجي بيتكوف، حارس سلافيا صوفيا، الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في الدوري البلغاري، بعد مشاركته بديلاً في الخسارة 1-صفر أمام هيبار بازارجيك.

وشارك بيتكوف الذي خاض عدداً قليلاً من المباريات مع بلغاريا، في الفترة ما بين 1988 و2018، بدلاً من نيكولاي كروستيف «26 عاماً» في الوقت بدل الضائع، ليحطم الرقم القياسي، وهو في عمر 47 عاماً.

وظن الحارس المخضرم أنه تصدى لضربة جزاء، ليحتفل مع زملائه، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد ويعيد الركلة، لعدم وقوف بيتكوف على خط المرمى أثناء التصدي للركلة.

واستفاد جيورجي فلاتشيف من الإعادة، ليسجل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

ونُقل عن فلاتشيف قوله لموقع «توب سبورت»: «بيتكوف حارس يملك الخبرة، وماهر للغاية، أنا سعيد لأنني تمكنت من التفوق عليه في المرة الثانية».

وسبق لبيتكوف تسجيل الرقم القياسي لأكبر لاعب يشارك في الدوري البلغاري، وذلك عام 2018، حين تألق ليحصد جائزة رجل المباراة في التعادل من دون أهداف مع لودوجوريتس بطل المسابقة وقتها.