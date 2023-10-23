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الرياضة

الرمادي يقترب من تدريب خورفكان

الرمادي يقترب من تدريب خورفكان
23 أكتوبر 2023 09:52

 
فيصل النقبي (خورفكان) 

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وصلت مفاوضات شركة خورفكان لكرة القدم، مع المدرب المصري أيمن الرمادي، إلى مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على توليه قيادة «النسور» في «دوري أدنوك للمحترفين» خلفاً للإسباني جيرارد ساراجوسا الذي يدرب الفريق «مؤقتاً»، بعد إنهاء التعاقد مع عبدالعزيز العنبري، ويتم الإعلان عن التعاقد رسمياً مع الرمادي، في حال الاتفاق على كافة بنود العقد، ويملك المدرب خبرة كبيرة، وسبق أن قاد عدداً من الفرق، ومنها خورفكان.
وتأتي هذه الخطوة من أجل تطوير وتحسين أداء «النسور» وقدراته الفنية، مع مدرب لديه الخبرة والدراية بكرة الإمارات، ويملك «كاريزما» تدريب واضحة، يستطيع بها قيادة الفريق إلى الأفضل بالدوري والمسابقات الأخرى هذا الموسم.

دوري أدنوك للمحترفين
خورفكان
أيمن الرمادي
عبدالعزيز العنبري
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