السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جيرونا.. أحلام كبيرة وأرقام قياسية

جيرونا.. أحلام كبيرة وأرقام قياسية
23 أكتوبر 2023 09:58

 
مراد المصري (دبي)

أخبار ذات صلة
تشافي يشحن لاعبي برشلونة قبل «كلاسيكو الأرض»!
«المواهب الشابة» تقود برشلونة والريال في «المعركة 255»


يتمسك جيرونا أحد فرق «مجموعة السيتي الكروية»، بأحلامه الكبيرة النابعة من التخطيط الإداري الإماراتي الناجح الذي حول النادي «الكتالوني» الصغير إلى «حكاية جميلة» هذا الموسم في الدوري الإسباني، ويتقاسم حالياً صدارة «الليجا» مع ريال مدريد.
جيرونا الذي انفرد بالقمة مطلع الموسم الجاري للمرة الأولى في تاريخه الممتد لأكثر من تسعة عقود، عاد مرة أخرى، ليثقل شباك ألميريا 5-2، بعد «ريمونتادا» قوية، إثر تأخره بهدفين مبكراً، وهو ما يعني أنه أصبح الفريق الرابع فقط على مدار تاريخ «الليجا» الذي ينجح في جمع 25 نقطة، بعد 10 جولات، في إنجاز لم يسبق أن حققه إلا ريال مدريد، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.
وأجمل ما في حكاية جيرونا، أنه يقوم بهذه النتائج المذهلة «8 انتصارات وتعادل واحد، وخسارة يتيمة أمام ريال مدريد»، بأسلوب ممتع تحت قيادة المدرب ميشيل، حيث سجل 24 هدفاً، ليصبح الأكثر يحرز أهدافاً في «الليجا» هذا الموسم إلى الآن، متفوقاً على أتلتيكو مدريد «23 هدفاً»، وبرشلونة 22 هدفاً» وريال مدريد «21 هدفاً». 
ويبدو أن جيرونا في طريقه إلى مواصلة المفاجآت وتصدر العناوين مرة أخرى، حيث سيكون أول من يبدأ الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل بلقاء سيلتا فيجو «المتعثر». وفي حال الفوز، فإنه ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط على الأقل، مستفيداً من مواجهة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، ويدرك أن عدم فوز «الملكي» يعني البقاء وحيداً في القمة.

الدوري الإسباني
جيرونا
ريال مدريد
برشلونة
أتلتيكو مدريد
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©