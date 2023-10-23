جيرونا.. أحلام كبيرة وأرقام قياسية



مراد المصري (دبي)



يتمسك جيرونا أحد فرق «مجموعة السيتي الكروية»، بأحلامه الكبيرة النابعة من التخطيط الإداري الإماراتي الناجح الذي حول النادي «الكتالوني» الصغير إلى «حكاية جميلة» هذا الموسم في الدوري الإسباني، ويتقاسم حالياً صدارة «الليجا» مع ريال مدريد.

جيرونا الذي انفرد بالقمة مطلع الموسم الجاري للمرة الأولى في تاريخه الممتد لأكثر من تسعة عقود، عاد مرة أخرى، ليثقل شباك ألميريا 5-2، بعد «ريمونتادا» قوية، إثر تأخره بهدفين مبكراً، وهو ما يعني أنه أصبح الفريق الرابع فقط على مدار تاريخ «الليجا» الذي ينجح في جمع 25 نقطة، بعد 10 جولات، في إنجاز لم يسبق أن حققه إلا ريال مدريد، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد.

وأجمل ما في حكاية جيرونا، أنه يقوم بهذه النتائج المذهلة «8 انتصارات وتعادل واحد، وخسارة يتيمة أمام ريال مدريد»، بأسلوب ممتع تحت قيادة المدرب ميشيل، حيث سجل 24 هدفاً، ليصبح الأكثر يحرز أهدافاً في «الليجا» هذا الموسم إلى الآن، متفوقاً على أتلتيكو مدريد «23 هدفاً»، وبرشلونة 22 هدفاً» وريال مدريد «21 هدفاً».

ويبدو أن جيرونا في طريقه إلى مواصلة المفاجآت وتصدر العناوين مرة أخرى، حيث سيكون أول من يبدأ الجولة المقبلة يوم الجمعة المقبل بلقاء سيلتا فيجو «المتعثر». وفي حال الفوز، فإنه ينفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط على الأقل، مستفيداً من مواجهة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة، ويدرك أن عدم فوز «الملكي» يعني البقاء وحيداً في القمة.