«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «الصداقة الإماراتية الكورية»



الفجيرة (وام)



حقق نادي الفجيرة للفنون القتالية إنجازاً في رياضة التايكواندو، حيث استحوذ على جميع الكؤوس، في بطولة الصداقة الإماراتية الكورية التي أقيمت في الشارقة، بإشراف اتحاد التايكواندو، وبرعاية السفارة الكورية، وبحضور يو جيه سونج، سفير كوريا لدى الدولة، والدكتور أحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو، وأعضاء الاتحاد، وسليمان الهاجري رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للألعاب الفردية.

وشهدت المنافسات مشاركة أكثر من مئة لاعب ولاعبة، من مختلف أندية الدولة، وتمكن الفجيرة للفنون القتالية لرياضة التايكواندو، من الحصول على 29 ميدالية ذهبية، و7 فضيات، وتُوج في المركز الأول في جميع الفئات الأربع للبطولة «الشباب والشابات والرجال والسيدات».

وبهذه الإنجازات يستهل الفجيرة مشواره نحو درع التفوق العام لهذا الموسم بـ 304 نقاط حصل عليها في بطولة واحدة.

وقال نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية: «إن هذه النتيجة تأتي ثمرة التدريبات المكثفة والمعسكرات التي خاضها الفريق في الفترة السابقة، ولا شك فهي أيضاً نتاج لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية، ويسعدنا أن نهدي الإنجاز إلى سموه، لما يقدمه من اهتمام ورعاية للرياضة بشكل عام وللنادي بشكل خاص».