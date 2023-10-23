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الرياضة

بعد «الإمبراطور».. «الفرسان» يترقب «الديربي الجديد» أمام «العميد»

بعد «الإمبراطور».. «الفرسان» يترقب «الديربي الجديد» أمام «العميد»
23 أكتوبر 2023 12:02

 
مراد المصري (دبي)

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يترقب شباب الأهلي مباراة «ديربي جديد»، وهذه المرة مع النصر، يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك بعد الخسارة في آخر «ديربي» أمام الوصل، في ذهاب ربع نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي».
ويسعى الصربي ماركو نيكوليتش مدرب «الفرسان»، لتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في اللقاء الماضي، والذي كان بمثابة «جرس إنذار» في «توقيت مناسب»، قبل استئناف مشوار الدوري، حيث يتصدر الفريق الترتيب حالياً، في رحلة الدفاع عن اللقب، إلى جانب أن حظوظ شباب الأهلي ما زالت قائمة في الإياب أمام «الإمبراطور»، مما يعني أن الخسارة تجعل الفريق يعمل على علاج الجوانب الدفاعية والهجومية التي ظهرت فيها بعض الأمور الفنية.
ويحاول نيكوليتش تعزيز فاعلية الهجوم، ورغم تسجيل 3 أهداف، في آخر مباراتين أمام الجزيرة في الدوري «هدف» والوصل في كأس الرابطة «هدفين»، إلا أن «الفرسان» سدد 30 مرة منها 10 مرات فقط، داخل إطار المرمى، وسجل منها 3 أهداف، وهو ما يجعل الفريق يتطلع إلى استغلال سيطرته الميدانية بصورة أفضل، للعودة إلى «درب» الانتصارات مرة أخرى، وهو يملك الأسلحة اللازمة لذلك، في ظل تعدد مواطن الخطورة الهجومية.
وفي أول 5 جولات من الدوري، سجل 7 لاعبين أهدافاً، وهم مؤنس دبور «3 أهداف»، فيديريكو كارتابيا «هدفين»، وحارب سهيل ويحيى الغساني ورينان وإيجور جيسوس ويوري سيزار «هدف» لكل منهم.
وعلى الجانب الآخر، يقوم شباب الأهلي بتحليل الأخطاء التي تسببت في أهداف الوصل الثلاثة الأخيرة، لمحاولة تجنب تكرارها، خصوصاً التعامل مع الكرات العرضية، وضبط توقيت تقدم الحارس حسن حمزة.
ويتصدر شباب الأهلي ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» حالياً برصيد 13 نقطة، وهو الذي يواجه النصر يوم الجمعة، واتحاد كلباء 3 نوفمبر المقبل، قبل فترة التوقف الدولي الجديدة، مما يجعله يسعى للخروج بأكبر حصاد من النقاط للبقاء في الصدارة مرة أخرى.

دوري أدنوك للمحترفين
مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
الوصل
النصر
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