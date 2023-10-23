«مصنع المواهب» يواجه «شبح الهبوط»!



سلطان آل علي (دبي)



لم يتوقع أسوأ المتشائمين وصول أياكس إلى هذه المرحلة من التراجع، ويقبع «العملاق الكبير» في «المركز 17» بالدوري الهولندي، وينافس على الهبوط في مشهد يحدث للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ويعيش أياكس أزمة كبيرة هذا الموسم على الصعد كافة، ولم يحصد الفريق إلا 5 نقاط، خلال 7 مباريات خاضها حتى الآن، وخسر 4 منها، وتعادل مرتين، وتذوق طعم الفوز مرة واحدة فقط.

وفشل الفريق الهولندي في الفوز خلال آخر 8 مباريات في كل المسابقات، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 3 لقاءات أخرى، وتعد «السلسلة الأسوأ» في تاريخ النادي منذ عام 1954، والذي شهد بداية احتراف الكرة الهولندية.

واشتعل غضب الجماهير بدرجة كبيرة، حيث تسببوا في تأخير انطلاقة لقاء الفريق أمام الغريم التقليدي فينورد في الشهر الماضي، بسبب إلقاء الألعاب النارية، ولعب اللقاء بعد ذلك، ليخسر أياكس بـ «رباعية» قاسية على ملعبه، ومن المتوقع أن تتم إقالة المدرب الحالي موريس شتاين في أقرب فرصة.

والجدير بالذكر أنّ موريس شتاين أحد المدربين الذين قادوا الوحدة في بداية موسم 2019-2020، وتمت إقالته بعد 3 جولات فقط.