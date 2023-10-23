السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رادوي: أخطط للفوز على إيسايلا بهدف!

رادوي: أخطط للفوز على إيسايلا بهدف!
23 أكتوبر 2023 13:16

 
علي معالي (دبي)

أخبار ذات صلة
«الزعيم» و«الملك» يواجهان «الصقور» و«السماوي» بـ «حافز الأبطال»
«العميد» يفرض التعادل على «الفرسان»


يلتقي الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح، مع مواطنه إيسايلا مدرب عجمان، في مباراة «الطابع الخاص»، ضمن «الجولة السادسة» من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم الجمعة المقبل، على استاد خالد بن محمد بالشارقة، وسبق وأن قاد «الثنائي» منتخب رومانيا تحت 21، وترك إيسايلا وقتها المنتخب، ليتجه إلى السعودية لتدريب الحزم عام 2018، واستمر معه إلى 2020، قبل قيادة بني ياس من 2020 إلى 2023.
وتسلم رادوي «42 عاماً»، تدريب منتخب رومانيا تحت 21 عاماً، من أغسطس 2018 إلى نوفمبر 2019، خلفاً لإيسايلا «51 عاماً» الذي تولى المهمة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2018، وموقعة الجولة السادسة تحمل العديد من التحديات للمدربين، خاصة «البرتقالي» الذي يحتل المركز قبل الأخير بـ «نقطتين»، في حين يأتي البطائح سابعاً وله 7 نقاط.
وفي تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، قال رادوي: «عندما تعاقد عجمان مع إيسايلا مؤخراً كنت أفكر في كيفية مواجهته، وكل منا يعرف الآخر جيداً في طريقة التدريب، وأن المباراة بيننا لن تكون ممتعة وعامرة بالفرص، وربما لن تكون ممتعة للجماهير خلف الشاشات، والسبب يعود إلى حفظ كل منا للآخر عن «ظهر قلب»، ولابد أن تكون هناك أفكار خاصة ومختلفة في المباراة».
ووجه رادوي رسالة إلى صديقه إيسايلا، قائلاً: متأكد بأن فريقي سيسجل أهدافاً في اللقاء، وأخطط لعدم استقبال الأهداف من عجمان، وهدفي الفوز بهدف في اللقاء الأول بيننا في الإمارات، وأعرف أن المساحات ستكون بسيطة في المباراة، لمعرفتي التامة بما يفكر فيه إيسايلا.

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
عجمان
ميريل رادوي
دانييل إيسايلا
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©