اتحاد كلباء بطل «الاستدامة للشطرنج»



الشارقة (الاتحاد)



نظم نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بطولة الاستدامة للناشئين تحت 12 سنة، والتي أقيمت على مدار يومين، بقاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، وتأتي ضمن أجندة النادي السنوية للنشاط المحلي، وتتزامن مع عام الاستدامة واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وتصدر اتحاد كلباء قمة البطولة، والفوز بالمركز الأول، فيما جاء الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني.

وعلى مستوى الفردي، تصدر محمد شيان برصيد 8 نقاط، وبكسر التعادل عن سلطان الزرعوني الذي حل وصيفاً بالرصيد نفسه.

وقام إدارة النادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بتكريم أفضل لاعبات النادي بالبطولة، وهن: ريم الجسمي تحت 12 سنة، وشيخة المعيني تحت 10 سنوات، وناعمة الحمادي تحت 8 سنوات، وعزة الحمادي تحت 6 سنوات.

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بتنظيم البطولة والذي استمر على مدار يومين، والتي تتزامن مع عام الاستدامة. وقالت: البطولة شهدت مستويات عالية، رغم أنها محددة تحت 12 سنة، ولكن هذه المرحلة دائماً ما تكشف عن المواهب الشطرنجية، خاصة أنها مفتوحة لصغار السن.

وأضافت أن أجندة النشاط المحلي تحتوى على العديد من البطولات المحلية والدولية، ولدينا أهداف في تنظيم هذه البطولات، ونهدف في المقام الأول اكتساب لاعبات النادي المزيد من الخبرات في البطولات، وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة، لأن البطولة تضم عدداً من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وأيضاً العمل على زيادة نقاط التصنيف الدولية في هذه البطولات.

وأشارت إلى أن تكريم لاعبات النادي، هو جزء من استراتيجية مجلس الإدارة، من أجل زيادة الحماس والرغبة في تطوير مستواهن، وأيضاً دافع كبير لهن في البطولات المقبلة، لإحراز المراكز المتقدمة، والوصول إلى منصات التتويج.