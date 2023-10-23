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الرياضة

«شعلة» تُصيب لاعب في اليونان!

«شعلة» تُصيب لاعب في اليونان!
23 أكتوبر 2023 13:51

 
أثينا (د ب أ) 

توقفت مباراة أولمبياكوس أمام باناثينايكوس، ضمن دوري السوبر اليوناني لكرة القدم، وألغيت إثر إصابة أحد اللاعبين البدلاء بشعلة نارية. 

وتعرض الإسباني خوانكار مدافع باناثينايكوس للإصابة، إثر قذفه بشعلة نارية خلال قيامه بعملية الإحماء على جانب الملعب في الدقيقة 53 من المباراة.
وتوقف اللعب لمدة نحو ساعتين، قبل أن تلغى المباراة، وذلك عندما كان الفريقان متعادلين 1-1. 

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وذكر نادي باناثينايكوس، عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقاً): «خوانكار أصيب على أرض الملعب، وتوقف اللعب، وعاد الفريق إلى غرفة تغيير الملابس».
وذكرت صحيفة «بروتوثيما» اليونانية أن طبيب الفريق لم يجد أي إصابات خارجية لدى خوانكار، لكن باناثينايكوس تمسك بخضوع المدافع البالغ من العمر 33 عاماً لمزيد من الفحوص، وسط مخاوف من تعرضه لإصابة في الأذن. 

وذكرت إذاعة رياضية يونانية أنه جرى نقل اللاعب إلى المستشفى، وتجدر الإشارة إلى أن هذا يأتي استمراراً لمسلسل أحداث عنف معتادة في كرة القدم اليونانية.

اليونان
أولمبياكوس
باناثينايكوس
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