الدنماركي مادس بطل «أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة»

أبوظبي (وام)

اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة أبوظبي ماسترز للريشة الطائرة، التي أقيمت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبمشاركة 232 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، من بينهم نخبة من أفضل 50 لاعباً في العالم.

وشهدت منافسات اليوم الختامي للبطولة، فوز الدانماركي مادس كريستوفرسن المصنف السادس، بذهبية فردي الرجال بتغلبه في النهائي على الهولندي مارك كلاو بشوطين نظيفين 21-19 و21-15، وأحرزت الهندية يوناتي هودا ذهبية فردي السيدات بتغلبها على مواطنتها ساميا فاروقي 21-16 و22-20.

وأسفرت منافسات زوجي الرجال عن فوز الثنائي الإندونيسي جو سي في، المصنف الأول ونور عز الدين، على ثنائي تايلاند فارانيو كاوسامانج وتونجسا نجا بشوطين مقابل شوط واحد 18-21 و21-17 و21-12.وفي نهائي زوجي السيدات، توجت الهنديتان تانيشا كاسترو وأشويني بونابا بالميدالية الذهبية بعد فوزهما على جولي إبسين وماي سورو، من الدانمارك بشوطين مقابل شوط 21-16 و16-21 و21-8. وأسفر نهائي الزوجي المختلط عن فوز الثنائي مادس فيرستيرجاد، وكريستين بوش من الدانمارك على الثنائي القادم من سنغافورة، هي يونج تيري وجيسيكا تان هان 20-22 و21-17 و21-18.

شهد منافسات اليوم الختامي، الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، والدكتورة مي الجابر، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، ونورة الجسمي، رئيسة اتحاد الريشة الطائرة، نائبة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، وعدد من مسؤولي مجلس أبوظبي الرياضي.

وأعربت نورة الجسمي، عن سعادتها بالنجاح الذي حققته النسخة الأولى من البطولة الدولية، وسط مشاركة واسعة من 50 مصنفاً حول العالم، مؤكدة أنها كشفت عن مواهب جديدة سيكون لها دور كبير في دعم المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، بعد احتكاكهم بنخبة اللاعبين. وأوضحت الجسمي، أن لدى الاتحاد خطة استراتيجية واضحة لإقامة العديد من البطولات الدولية والآسيوية خلال الفترة المقبلة، بعد نجاح استضافة البطولة الآسيوية، والبطولة الدولية الأولى «أبوظبي ماسترز».