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الرياضة

غريب يحصد «جائزة التمايز» في أكاديمية بوذيب للفروسية

غريب يحصد «جائزة التمايز» في أكاديمية بوذيب للفروسية
23 أكتوبر 2023 16:30

أبوظبي (الاتحاد)
أحرز الفارس شادي غريب، على صهوة «كابيمت» من نادي الشارقة للفروسية، جائزة المركز الأول في أول منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز تقيمها أكاديمية بوذيب للفروسية لفرسان المستوى الأول بالموسم، ضمن منافسات الأسبوع الثالث لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي اشتمل على 10 منافسات جرت خلال يومي السبت والأحد، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، ورعاية لونجين، راعية الدوري، ودعم ومساندة مجلس أبوظبي الرياضي، شهد المنافسات وتوّج الفائزين عبد الله النقبي، مدير الخدمات المساندة باتحاد الفروسية والسباق.
وجاء فوز الفارس شادي غريب مع «كابيمت» من نادي الشارقة للفروسية على حواجز 140 سم، والتي أقيمت في اليوم الثاني لمنافسات الأسبوع الثالث لدوري القفز، الذي أنهى التمايز في أفضل زمن بلغ 37.52 ثانية.
وتمسك الفارس سالم خميس السويدي للأسبوع الثالث على التوالي، مع «كيمبرلي 23» من نادي الشارقة للفروسية، بصدارة منافسة بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز 140 سم.
ومنافسة المرحلتين الخاصة لفئتي المستوى الأول والشباب، على حواجز 130 سم، فاز فيها الفارس محمد حمد الكربي مع «شانتال» من نادي الشارقة للفروسية، وجاءت منافسة ختام لقاء الأسبوع الثالث بمواصفات الجولة مع جولة تمايز لفرسان الفئتين المستوى الأول والفرسان الشباب على حواجز 130، وأكمل التمايز الفارس أسامة الزبيبي مع «فلاش -جوردون» في زمن سريع بلغ 30.91 ثانية.
وفي منافسة خيول الـ 6 سنوات، في منافسة من مرحلتين خاصة على حواجز 105 سم، تقدمها «إيزابيلا إي إس»، بقيادة الفارس الشيخ ماجد بن عبد الله القاسمي من نادي الشارقة للفروسية، ومن فئة الأشبال تقدمتهم ميشا خان مع الفرس «فيرست ليدي» من مركز الإمارات للفروسية، وفي مشاركتها الثانية على حواجز 120 سم، حاز الصدارة «هوليوود»، بقيادة موفي الكربي من نادي الشارقة للفروسية، وفي المنافسة الثانية لـ 6 سنوات، وفيها أكمل «هوليوود» ثنائية مع موفي عويضة الكربي.
وفي منافسة فئة «الجونيورز» على حواجز 120 سم، كان الفوز حليف الفارس ليث غريب مع الفرس «إليت دو بونتس» من نادي الشارقة للفروسية، والذي لم يتردد في إكمال ثنائية مع «إليت دو بونتس» وفي منافسة من مرحلتين، تقدمهم على منصة التتويج مبروك سالم المنهالي مع «كانكون» من نادي الباهية للفروسية.
وتنافس 16 خيلاً عمر 5 سنوات، في شوط من جولة واحدة على حواجز 105 سم، وتقدمها «صبليمتي فا فيرست»، بقيادة إلكساندرا جرانت من نادي دبي للبولو والفروسية، والفرسان الأشبال كانت لهم مشاركة في منافسة الجولة الواحدة على ذات الارتفاع، وفاز الفارس مبخوت الكربي مع «زاندوكان سي» من نادي الشارقة للفروسية.
ومن بين 46 فارساً من فئة المبتدئين المتقدمة 3 وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 115 سم، جاء الفوز من نصيب أنوار نجم مع «سابرينا» من نادي أبوظبي للفروسية.
وفي منافسة المبتدئين من مرحلتين على حواجز (90 100) سم، تصدرها جمعة محمد الرميثي مع «أرين زد» من فرسان شرطة أبوظبي، وفي المبتدئين الثانية من جولة واحدة على ذات الارتفاع، أحرزت المركز الأول، الفارسة لنا أبو زانت مع «جاسيس» من منتجع الفرسان الرياضي.

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