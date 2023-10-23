«مستهدف» يختتم مسيرته بـ «البريدرز كب» الأميركي

عصام السيد (أبوظبي)

اقترب الجواد الإماراتي «مستهدف» لشادويل، من ختام مسيرته، خلال بطولة «البريدرز كب» العشبي الشهر المقبل، بعد أن اختار فريقه تجنب بطولة «يوم الأبطال» يوم السبت الماضي، بسبب الأرض غير المناسبة.

وبعد أن أثبت قدراته عالية المستوى من خلال الفوز بسباقي «برنس أوف ويلز» في مهرجان «رويال أسكوت»، و«جودمونت إنترناشونال ستيكس» في يورك، كان الجواد الذي يدربه جون وتادي جوسدن متحمساً جداً لإكمال ثلاثية المجموعة الأولى في يوم الأبطال.

وبينما أعطى جوسدن والمالكون شادويل الضوء الأخضر في البداية بعد السير على المسار قبل السباق، فإن الطبيعة الاستنزافية لكأس المسافات الطويلة التي رفعت الستارة دفعت إلى إعادة التفكير.

وقال أنجوس جولد، مدير السباقات في شادويل: «اعتقدت أنها كانت تسير بشكل جيد إلى ناعم وأكثر ليونة قليلاً في تلك المرحلة، كنا نعتقد أنه سيكون من المقبول مواصلة السباق، على الرغم من أن ذلك لن يكون في صالحه، وبعد السباق الأول، كان أول فارسين تحدثت إليهما هما الفارس وليام بويك، الذي وصفها بالفظيعة والثقيلة، وقال راب هافلين، الذي جاء في المركز الثالث، إنها ثقيلة».

وسيعود «مستهدف» إلى مسافة ميل ونصف للمرة الأولى منذ حصوله على المركز الرابع أمام البطل الياباني «إكوينوكس» في بطولة دبي شيما كلاسيك في مارس الماضي، وإذا شارك في بطولة «البريدرز كب» العشبي، فستكون هذه مرحلته الأخيرة لأنه الآن يبلغ من العمر خمس سنوات وقدم أداءً رائعاً هذا العام».