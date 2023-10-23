«رباعية ذهبية» لمربط دبي في مهرجان الشارقة للجواد العربي

الشارقة (الاتحاد)

فرضت خيول مربط دبي سيطرتها على بطولات «مهرجان الشارقة للجواد العربي»، السلالة المصرية، بنسخته السابعة عشرة، وحققت الألقاب الذهبية للبطولات الأربع خلال المهرجان الذي نظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 62 جواداً من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.

وشهد فعاليات المهرجان، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس الدائرة المالية المركزية بالشارقة، والشيخ عبدالله بن محمد بن علي آل ثاني، والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس ‎إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق، والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، ومحمد أحمد الحربي المدير العام لجمعية الخيول العربية، ومحمد التوحيدي مدير عام مربط دبي للخيول العربية.

وافتتحت الرباعية لمربط دبي، المهرة «دي مشيئة»، التي تصدرت بطولة المهرات عمر 1- 3 سنوات، تاركة المركز الثاني واللقب الفضي لرفيقتها في الإسطبل «دي عبير»، فيما حصلت على اللقب البرونزي «رام الله الفارس» لفراس فؤاد مشعل.

ونال «دي فيصل» لمربط دبي، اللقب الذهبي للأمهار عمر 1- 3 سنوات، وحصل «غيث الظفرة» لإبراهيم راشد المزروعي، على اللقب الفضي، وحقق المركز الثالث ونال البرونز «زد إس راشد» لعلي عبد الله المخزومي.

وأضافت الذهبية الثالثة لمربط دبي «دي عنافية» التي توجت بلقب الأفراس، تلتها في المركز الثاني ونالت اللقب الفضي «هلالة الزبير» لأحمد عبد الله محمد، فيما اكتفت بالمركز الثالث ونالت البرونز «دي مجدية» مربط الريماس.

وأكمل الحصيلة الذهبية «دي طاروق»، الذي حاز على اللقب الذهبي للفحول، وحصل على اللقب الفضي «نادر الفهيدي» لسعيد البدواوي، بينما حصل على اللقب البرونزي «فخر الشموخ» لخالد محمد راشد الشميلي.