ميرونك من «الأندلس» إلى «الثالث» في «السباق إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

تقدم البولندي أدريان ميرونك إلى المركز الثالث في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد» العالمية للجولف، بعد فوزه بلقب بطولة أستريا دام الأندلس ماسترز في إسبانيا، مع تواصل العد التنازلي لختام الموسم المرتقب الشهر المقبل في عقارات جميرا للجولف في دبي.

حصد البولندي الذي يُقيم في دبي، لقبه الرابع في جولة دي بي ورلد، بعد إنهاء البطولة، التي اختتمت أمس الأول برصيد 16 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من أداء قوي في الجولة الرابعة والأخيرة التي حقق فيها نتيجة «الإيجل» مرتين ليحقق 8 ضربات تحت المعدل، ويرفع الكأس مع جائزة مالية تتجاوز 638 ألف دولار، والأهم كسبه 710 نقاط رفع بها إجمالي رصيده إلى 2.775 نقطة في الترتيب الصادر لهذا الأسبوع لـ «السباق إلى دبي»، بالشراكة مع رولكس، وبدعم من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي.

وسبق أن تألق ميرونك مطلع الموسم الجاري، عندما أسهم في قيادة الفريق الأوروبي للفوز بلقب النسخة الافتتاحية لبطولة «هيرو كاب» في أبوظبي، وكان وقتها صاحب التصويبة الأخيرة التي منحت الفريق الفوز.

ويتأهل أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، إلى بطولة جولة «دي بي ورلد»، التي تقام بالفترة من 16 إلى 19 نوفمبر المقبل في عقارات جميرا للجولف بجوائز مالية تبلغ 10 ملايين دولار، مع احتضان الإمارات ودبي المشهد الختامي مرة أخرى هذا العام، حيث يتنافس نجوم رياضة الجولف على مدار الموسم في 43 بطولة تقام في 25 دولة مختلفة، تمهيداً لحسم هوية بطل الموسم في دبي سنوياً.

وفي أبرز النتائج الأخرى، استفاد الفرنسي فيكتور بيريز من حصوله على المركز التاسع، ليتقدم خطوة واحدة ويصبح بالمركز الخامس في ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 2.050 نقطة.

وسبق أن انطلق من دولة الإمارات المشهد هذا الموسم، بعدما احتضنت أيضاً بطولات «هيرو كاب» في نادي أبوظبي للجولف، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للجولف في نادي ياس لينكس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في نادي الإمارات للجولف، وبطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف.