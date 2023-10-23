يونايتد ينتزع لقب «الحصان الأسود» في دوري «الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

واصل يونايتد، الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى، تقمص شخصية «الحصان الأسود»، بعدما احتفل بالفوز الأكبر في الدوري خلال الموسم الحالي، على حساب ضيفه سيتي 6-2 ضمن «الجولة السادسة»، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويرتقي إلى المركز الرابع.

ومثل الفوز العريض على سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على استاد مدينة دبي الرياضية، امتداداً للمشوار الجيد في الدوري خلال 6 جولات، فبعد الخسارة في المباراة الأولى أمام مصفوت 2-4، حصد يونايتد نقطته الأولى بالتعادل السلبي مع الفجيرة، قبل الفوز في مباراتين على التوالي أمام الرمس 4-2، ودبا 2-1، ليعود ويتعثر بالخسارة الثانية بصعوبة أمام الذيد 2-3، ويحقق بعدها الفوز الأكبر في الدوري أمام ضيفه سيتي 6-2.

ويقود تدريب يونايتد الفرنسي لوفيل أوهان صاحب الـ 47 عاماً، المدرب السابق بنادي لوهافر في دوري الثانية الفرنسي، ومدرب المراحل بنادي نيس، فيما يبرز على صعيد لاعبيه المواطنين المهاجم أحمد مال الله المنتقل من الفجيرة واللاعب السابق لأندية حتا وبني ياس والإمارات.

وكان يوناتيد صعد مطلع الموسم الحالي إلى دوري الأولى، بعد احتلاله وصافة ترتيب دوري الثانية في الموسم الماضي، خلف جلف يونايتد البطل.

وبعيداً عن مفاجآت يونايتد، اشتعل سباق المنافسة على قمة ترتيب الدوري، بعد تعثر العروبة «المتصدر» بالتعادل الأول أمام ضيفه دبا 0-0، وبقي العروبة في قمة الترتيب برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطتين أمام الظفرة «الوصيف»، والذي حقق بدوره فوزاً مهماً أمام ضيفه مصفوت 3-2.

وفي الوقت الذي تراجع فيه ترتيب التعاون إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط بعد الخسارة أمام ضيفه الذيد 1-3، صعد دبا الحصن إلى المركز الثالث برصيد 12 نقطة، بفوزه على مضيفه الحمرية بهدف «البديل» جليمار دا سيلفا، في الدقيقة 74 من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب الحمرية.

وشهدت «الجولة السادسة» تسجيل 25 هدفاً في المباريات الثماني، ليرتفع إجمالي أهداف الدوري إلى 140 هدفاً في 48 مباراة، ويتصدر يوناتيد «الحصان الأسود» قائمة الأقوى هجوماً في الدوري برصيد 16 هدفاً، مقابل 15 للظفرة «الوصيف»، فيما تعد دفاعات سيتي ومصفوت الأضعف، بعدما استقبلت شباك الفريقين 13 هدفاً.

وانفرد الإنجليزي توناني أفوبي مهاجم «فارس الظفرة»، بصدارة قائمة هدافي «دوري الأولى»، برصيد 5 أهداف متفوقاً على منافسيه إديلتون جونيور لاعب العربي وبريان إيزكيول «الجزيرة الحمراء»، برصيد 4 أهداف لكل لاعب، وسجل أفوبي «30 عاماً» الهدف الثالث فريقه في المواجهة أمام مصفوت 3-2.

ويملك أفوبي المولود في إنجلترا، والذي سبق له تمثيل منتخب الكونجو سيرة ذاتية مميزة، حيث دشن مشواره في أكاديمية أرسنال، وصولاً لتوقيع عقد احترافي مع النادي في 2010، بالتزامن مع تتويجه مع المنتخب الإنجليزي ببطولة أوروبا تحت 17 عاماً، كما سبق له اللعب لأندية مختلفة، من بينها ولفرهامبتون، بورنموث، وستوك سيتي.