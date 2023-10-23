مليحة يهدد سيطرة «الملك» على بطولات اليد

رضا سليم (دبي)

يكتب نادي مليحة الثقافي الرياضي تاريخاً جديداً في كرة اليد، بعدما تحول من ضيف جديد على اللعبة، بانضمامه موسم 2019-2020، إلى منافس شرس على الألقاب، حيث صعد للمباراة النهائية لكأس الإمارات للرجال أمام الشارقة حامل اللقب، بعدما أقصى فريق الجزيرة في نصف نهائي البطولة، ليصعد إلى المباراة النهائية للمرة الثانية هذا الموسم، بعدما صعد إلى نهائي كأس الاتحاد أمام الشارقة.

وبات مليحة المنافس الأول لفريق الشارقة المسيطر على بطولات كرة اليد، بعدما فاز على أغلب أندية اللعبة، بما فيها الشارقة في الدور الأول بالمجموعة الثانية وتصدر مجموعته، بجانب أنه صعد للمباراة النهائية لكأس نائب رئيس الدولة للرجال أمام الشارقة في الموسم الماضي، أي أن الفريق صعد للنهائي 3 مرات في موسمين وما زال الموسم الحالي في بدايته، وهناك بطولة الدوري التي تمثل الهاجس الأكبر لكل الأندية.

كما أن بدايته بالمشاركة الأولى مع الكبار في موسم 2019-2020 كانت قوية، بعدما افتتح الموسم بالفوز بلقب بطولة أبوظبي الدولية، التي أقيمت في نادي الجزيرة، على حساب فرق عريقة من داخل الدولة وخارجها، وحقق المركز الثالث في كأس الإمارات وتساوى في النقاط على المركز الرابع في الدوري.

ومن بداية الموسم الحالي، نجح مليحة في الفوز على فرق عريقة في اللعبة، حيث فاز في كأس الاتحاد على النصر 24-19 وعلى العين 30-29، وتعادل مع الجزيرة وصعد للنهائي بصدارة المجموعة، وفي كأس الإمارات فاز على العين 24-22 وعلى الشارقة 25-23 وعلى الجزيرة 34-31، أي أن الفريق فاز على نصف أندية الدوري حتى الآن، ولم يلعب الفريق هذا الموسم مع شباب الأهلي والوصل.

وتقف إدارة النادي برئاسة محمد سلطان الخاصوني وأعضاء مجلس الإدارة، بالدعم المعنوي والحضور في المباريات، ومع نهاية كل مباراة يجتمع الفريق والجهازان الفني والإداري مع الخاصوني، لتحفيزهم على مواصلة السير بحثاً عن انتصار جديد في ملاعب الكبار.

وأكد فيصل الحمادي، مشرف الإدارة الرياضية بالنادي، أن الفريق هذا الموسم يسعى لحصد لقب من بطولات اللعبة، وصعدنا لنهائي كأس الاتحاد ثم نهائي كأس الإمارات، وقال: «نأمل أن تكون البطولة هذه المرة من نصيبنا، وهناك جهد كبير من إدارة النادي، برئاسة محمد سلطان الخاصوني، وأعضاء مجلس الإدارة خلف الفريق الذي يقدم عروضاً جيدة هذا الموسم من خلال انسجام المجموعة الموجودة، ونجاح الإدارة في إبرام صفقات جيدة على مستوى المحترفين، ولدينا عمر فولي وأحمد قاسم، وكلاهما سبق له الانضمام لمنتخب مصر، بجانب مجموعة اللاعبين المواطنين».