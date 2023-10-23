محمد عبدالله يُدير مباراة الاتحاد والقوة الجوية



دبي (الاتحاد)



يدير طاقم تحكيم دولي إماراتي، بقيادة محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، ومحمد أحمد يوسف «مساعد أول»، وحسن المهري «مساعد ثان»، وسلطان محمد صالح «حكم رابع»، وعادل النقبي، ومحمد عبيد خادم «حكما الفيديو» وذلك لإدارة مباراة الاتحاد السعودي والقوة الجوية العراقي، والمقرر إقامتها اليوم «الاثنين»، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن المجموعة الثالثة لبطولة دوري أبطال آسيا.

ويظهر يوم غد «الثلاثاء» الحكمان الدوليان عمار الجنيبي ويحيى الملا «حكما الفيديو» ضمن طاقم التحكيم المكلف، بإدارة مباراة باثوم يونايتد التايلاندي وكاوازاكي فرونتال الياباني، ضمن المجموعة التاسعة ، فيما تم تعيين عمر آل علي «حكم ساحة»، وجاسم آل علي «مساعد أول»، وسعيد المرزوقي «مساعد ثان»، وأحمد عيسى درويش ويحيى الملا «حكما الفيديو»، لإدارة مباراة بوريرام يونايتد التايلاندي، وملبورن سيتي الإسترالي يوم «الأربعاء»، ضمن مباريات المجموعة الثامنة.