«المصنفة الثانية» تؤكد مشاركتها في «أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

أكّدت البطلة جوليا ألفيس مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل في مبادلة أرينا بأبوظبي.

ونجحت ألفيس في حصد الميدالية الذهبية خلال النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمكنت من تحقيق انتصار لافت على الأميركية إميلي فيرنانديز في نهائي حماسي في مبادلة أرينا ضمن فئة الحزام البني/ الأسود للسيدات وزن 62 كجم.

وحققت ألفيس رابع ميدالية لها في البطولة بعد هذا الفوز المميز، وتستعد اليوم للدفاع عن لقبها وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي حصدتها العام الماضي.

وتحتل ألفيس حالياً المركز الثاني في تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ضمن فئة الحزام البني/ الأسود للسيدات لموسم 2022-2023، حيث تمكنت من حصد 12 ألف نقطة تصنيفية، كما حافظت ألفيس على نفس التصنيف في جولة أبوظبي جراند سلام العالمية، ضمن فئة الحزام البني/الأسود للسيدات في الوزن الخفيف (تحت 62 كجم).

وتستعد ألفيس للمنافسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو في نوفمبر المقبل، حيث أكدت استعدادها للدفاع عن اللقب والحصول على الميدالية الذهبية مرة أخرى.

وتقول جوليا ألفيس: «شاركت في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو أربع مرات، حيث كانت مشاركتي الأولى عام 2019 ضمن فئة الحزام الأزرق، وحققت خمسة انتصارات لأحصد لقب البطولة بعدها». وكشفت ألفيس في وقت سابق أنها كانت لا تمتلك سوى 20 دولاراً أميركياً عند مشاركتها، لكنها تمكنت من الفوز وتحقيق اللقب، حيث علقت: «لقد اقترضت بعض المال لأتمكن من المشاركة في هذه البطولة، ما جعل من تحقيق اللقب إنجازاً مميزاً ترك لديّ شعوراً رائعاً».

ونجحت ألفيس بعد ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات المميزة التي ساهمت بتعزيز مسيرتها الرياضية وتغيير ملامح تاريخ البطولة. ووصفت ألفيس ذلك بقولها: «شاركت ثلاث مرات في فئة الحزام البني/الأسود، خلال عامي 2021 و2022، ونجحت بتحقيق الميدالية البرونزية في نوفمبر 2021، لأتمكن بعدها في نوفمبر من عام 2022 من حصد الميدالية الذهبية».

وأشارت ألفيس إلى الصعوبات التي واجهتها خلال مسيرتها، وقالت: «واجهت خلال منافسات العام الماضي خصوماً يتمتعون ببنية جسدية قوية بعد موسم شاق من المنافسة على التصنيف. وعانيت من الإرهاق عند مشاركتي في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ولكن توجب علي المحافظة على التركيز والانضباط لتحقيق الهدف المنشود خلال العام».

وأضافت: «عقدت العزم منذ خسارتي فرصة المنافسة على الذهب في عام 2021 أمام رياضية بارزة بأن أضاعف من جهودي لأتمكن من تحقيق الفوز، حيث زادني الأمر تصميماً لأكمل مسيرتي حتى النهاية».

وسلطت ألفيس الضوء على التقدير الكبير الذي تحظى به بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لدى الرياضيين العالميين، ولا سيما مواطنيها البرازيليين. وتابعت جوليا: «تبدي أبوظبي دائماً اهتماماً خاصاً بالفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها وأحجامها، حيث تحرص على تكريم الرياضيين بأفضل طريقة ممكنة ما يمنحنا إحساساً كبيراً بالتقدير. وتتمتع الجهات المنظمة في أبوظبي بإمكانية لافتة على تنظيم الفعاليات وفق أعلى درجات الحرص والاهتمام، مما يسهم في نقل رؤيتها الفريدة للفعالية إلى أرض الواقع».

وحصلت ألفيس على جائزة أبوظبي العالمية للجو جيتسو كأفضل رياضية لعام 2022 ضمن فئة الحزام البني/ الأسود للسيدات، وذلك بعد تسجيلها أعلى عدد من النقاط خلال نزالاتها في الفعاليات الوطنية والقارية والعالمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو.

وأوضحت: «حصلت العام الماضي على جائزة أفضل رياضية في التصنيف العام وأفضل رياضية على مستوى قارة أميركا الجنوبية. وجاء هذا الفوز بفضل جهودي المتواصلة على مدار العام، كما أتاحت لي الجائزة المالية الفرصة للتركيز على مسيرتي المستقبلية والمشاركة في المنافسات القادمة».

وتمثل ألفيس فريق جرابلينغ فايت البرازيلي على الساحة الدولية، وترى أن فوز الرياضيين بالميداليات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو يساهم بشكل رئيسي في الارتقاء بمسيرتهم المهنية الاحترافية.

وأكملت: «أثق بأن الفوز في هذه البطولة وما توفره من جوائز مالية يتيح للرياضيين الفرصة للتركيز على مسيرتهم الرياضية، كما تمنحنا فرصة المنافسة على نيل الميداليات والألقاب والجوائز المالية حافزاً كبيراً لتحقيق أفضل النتائج».