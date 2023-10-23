حمدة القبيسي بطلة «أكاديمية الفورمولا- 1» في أوستن

أوستن (الاتحاد)

فازت الإماراتية حمدة القبيسي متسابقة «الفورمولا- 1» بالسباق الثاني من الجولة السابعة لسباق أكاديمية الفورمولا- 1، الذي أقيم في أوستن، تكساس في بالولايات المتحدة، من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري.

وهنأ محمد بن سليم رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، المتسابقة حمدة القبيسي على فوزها، مسلطاً الضوء على أهمية أكاديمية الفورمولا- 1 في تدريب وتطوير مهارات المتسابقين الشباب وإعدادهم ليصبحوا أبطال المستقبل، خاصة النساء مثل القبيسي، اللاتي أظهرن تفانياً والتزاماً ومهارات كبيرة في عالم السباقات.

أكاديمية الفورمولا- 1 هي بطولة سباقات مخصّصة للسيدات فقط وذات مقعد واحد، أسستها الفورمولا- 1 في عام 2022 مع موسمها الافتتاحي في عام 2023. وتهدف سلسلة السباقات إلى التركيز على تطوير وإعداد السائقات الشابات للتقدم إلى مستويات أعلى من المنافسة.

يُشار إلى أن حمدة القبيسي كانت أول إماراتية تتم دعوتها إلى كأس أكاديمية CIK-FIA للكارتينج، والذي أقيم برعاية الاتحاد الدولي للسيارات عام 2016، كما أصبحت أول امرأة في تاريخ الفورمولا- 4 الإيطالية تصعد إلى منصة التتويج، محقّقة المركز الثالث في السباق الأول لذلك الموسم.