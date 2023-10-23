شباب الأهلي بطل كأس نائب رئيس الدولة للجري



كلباء (الاتحاد)



تُوج شباب الأهلي بطلاً لكأس نائب رئيس الدولة للجري «الفردي والفرقي»، والتي نظمها اتحاد ألعاب القوى بشاطئ مدينة كلباء، بمشاركة 383 لاعباً ولاعبة، يمثلون مختلف الأندية في الدولة.

حضر المنافسات وتوج الفائزين الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة بمدينة خورفكان، وفهد عبدالله بن جمعة، نائب رئيس اتحاد ألعاب القوى، وأعضاء مجلس الإدارة، والعديد من مسؤولي الأندية المشاركة في البطولة.

وفاز اتحاد كلباء بلقب بطولتي الشباب والناشئين، كما فاز نادي أبوظبي بلقب بطولتي السيدات والناشئات، والمركز الأول لفئة الأشبال، ونادي الشارقة لرياضة المرأة بلقب بطولة الأشبال.

وحقق اتحاد كلباء المركز الأول على مستوى الفردي لمسافة 10 كلم، و5 كلم عن طريق اللاعبين مصطفى عطية، وأحمد علي.

وتوجه فهد عبدالله بن جمعة بالشكر إلى الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، على حضور فعاليات البطولة في مدينة كلباء، مضيفاً أن النجاح الفني والتنظيمي للبطولة الأولى في «رزنامة» الموسم الحالي، يعكس مستوى تطور اللعبة، والاهتمام الكبير من الأندية ببناء قدرات اللاعبين واللاعبات.

وأضاف: تنطلق مسابقات وفعاليات اتحاد ألعاب القوى في الموسم الجديد بطموحات متجددة، ورغبة كبيرة في الوصول باللعبة إلى أفضل المستويات، لتحقيق التنافسية في الاستحقاقات الخارجية، والمشاركة الكبيرة من الأندية تعزز التطلعات المستقبلية، لاسيما مع استضافة نصف ماراثون آسيا الشهر المقبل، وبطولة آسيا للشباب العام المقبل.