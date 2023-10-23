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الرياضة

«أبيض الشاطئية» يشارك في «نيوم الدولية»

«أبيض الشاطئية» يشارك في «نيوم الدولية»
24 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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غادرت بعثة منتخب كرة القدم الشاطئية إلى السعودية، استعداداً للمشاركة في بطولة نيوم الدولية الودية التي تقام من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري، وتضم 8 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين، حيث يلعب «أبيض الشاطئية» في المجموعة الثانية التي تضم أيضاً البرازيل وإسبانيا وتركيا، فيما تضم الأولى، السعودية واليابان وألمانيا وإنجلترا.
واختار البرازيلي فيكتور مدرب منتخبنا 12 لاعباً للمشاركة في البطولة، وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، راشد عيد، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي.
ويبدأ منتخبنا مشوراه في البطولة بمواجهة إسبانيا غداً، فيما يواجه البرازيل 26 أكتوبر على أن يواجه تركيا 27 أكتوبر في ختام مرحلة المجموعات.
تأتي المشاركة في إطار استعدادات منتخبنا لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية التي تستضيفها الإمارات في فبراير المقبل.

أبيض الشاطئية
منتخب الشاطئية
بطولة نيوم للكرة الشاطئية
كرة القدم الشاطئية
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