«الزعيم» يطارد «النقطة التاسعة» في «ثالثة الأبطال»

معتز الشامي (دبي)

يخوض العين مباراة من «العيار الثقيل» أمام الفيحاء السعودي، اليوم، باستاد هزاع بن زايد، في الجولة الثالثة، ضمن المجموعة الأولى، لدوري أبطال آسيا، والتي يتربع «الزعيم» على قمتها برصيد 6 نقاط، محصلة الفوز في مباراتين متتاليتين على باختاكور الأوزبكي، وأهال التركمانستاني اللذين يلتقيان معاً في هذه الجولة، ويحتل الفيحاء «وصافة المجموعة» وله 3 نقاط، بفارق الأهداف عن أهال، فيما يأتي باختاكور في «القاع» من دون رصيد.

ويدرك «الزعيم» أهمية المواجهة، والتي تتطلب ضرورة «اليقظة والحذر»، خاصة أن المنافس ربما يعمد إلى الأداء بطريقة دفاعية، لمنع العين من التسجيل، واستغلال عاملي الأرض والجمهور، ومحاولة مباغتة دفاعات «الزعيم» بهجمات مرتدة منظمة، يجيدها رازوفيتش.

واستعد العين جيداً للمواجهة المرتقبة، سواء من حيث منح اللاعبين راحة بعد العودة من مهامهم الوطنية مع المنتخبات، أو بتجهيز بعض العناصر الأخرى التي لم تنضم إلى معسكرات بلادهم، وحقق الجهاز الفني مكاسب عدة أبرزها تجهيز كاكو ولابا للعودة بقوة إلى التشكيلة الأساسية للقاء، بعد منحهم الراحة الكافية حيث لم يشارك «الثنائي» أمام النصر في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، بما يرفع كفاءة «القوة الضاربة» لـ «البنفسج» في اللقاء، ويملك العين أقوى هجوم في المجموعة، والبطولة عن غرب آسيا، برصيد 7 أهداف، متفوقاً على النصر السعودي الذي سجل 5 أهداف قبل بداية الجولة الثالثة.

ويعول الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين على الانضباط التكتيكي للاعبيه، من حيث اللعب بأسلوب الضغط العالي على المنافس، في كل أرجاء الملعب، في محاولة لمنع الفيحاء من امتلاك الكرة، خصوصاً في وسط الملعب، وبالتالي «شن» الهجمات على مرمى الحارس خالد عيسى.

وشهد التدريب الأساسي لـ«الزعيم»، مشاركة قوية من جميع اللاعبين، حيث عمد الجهاز الفني على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، وأبرزها التسديد من داخل المنطقة وخارجها، وكيفية التحرك في الكرات العرضية إلى داخل المنطقة، بصورة تمنع الفريق القدرة على التسجيل في أكثر من موقف.



أوراق مكشوفة

يدخل الفيحاء اللقاء بقيادة الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة والوحدة السابق، والذي يعرف الكثير عن العين والكرة الإماراتية عموماً، فضلاً عن تشابه المدرسة الكروية للفريقين، ويسعى الضيف السعودي الشقيق، لتصحيح مساره، بعد الخسارة الأولى التي افتتح بها مشواره بالبطولة أمام أهال، قبل أن يفوز في الجولة الماضية على باختاكور، ويحصد أول 3 نقاط، وضعته في الترتيب الثاني، وبالتالي أحيا آماله في المنافسة على الصدارة وبطاقة مؤهلة إلى دور الـ 16.



رقابة لصيقة

يتوقع أن يفرض رازوفيتش رقابة لصيقة على لابا كودجو، بالإضافة إلى سفيان رحيمي وكاكو، لأن «الثلاثي» دائم التحرك، وتبادل المراكز، ما يزعج أي دفاع، بجانب انطلاقات الأطراف، سواء بندر الأحبابي أو إيريك، أو حتى اللاعبين القادمين من الخلف، أو من وسط الملعب.



ورقة المباراة

المباراة: العين والفيحاء

الملعب: استاد هزاع بن زايد

التوقيت: 20:00

البطولة: دوري أبطال آسيا

الجولة: الثالثة

المجموعة: الأولى

الحكم: حنا حطب «سوريا»