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الرياضة

منتخب الجو جيتسو يفتتح مشاركته في «الألعاب العالمية» اليوم

منتخب الجو جيتسو يبحث عن ألقاب جديدة (الاتحاد)
24 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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يستعد منتخب الجو جيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، لكتابة فصل جديد من النجاحات والإنجازات والألقاب، بمشاركته في دورة الألعاب القتالية العالمية، التي تستضيفها السعودية حالياً.
وتأتي المشاركة عقب الإنجاز التاريخي للمنتخب في دورة الألعاب الآسيوية، ويضم عمر السويدي «56 كيلوجراماً»، وخالد الشحي «62 كيلوجراماً»، وسعيد الكبيسي «85 كيلوجراماً»، وعبدالله الكبيسي «94 كيلوجراماً»، وحصة الشامسي «52 كيلوجراماً»، والذين يستعدون لتعزيز رصيد الدولة الحافل بالإنجازات العالمية.
ويفتتح عمر السويدي «56 كيلو جراماً»، وسعيد الكبيسي «85 كيلو جراماً» مشوار المنتخب في البطولة اليوم.
وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو: «يطمح منتخبنا إلى ترسيخ ريادته العالمية والقارية، من خلال خروجه بأكبر المكاسب الممكنة والظفر بلقب منافسات الجو جيتسو، مؤكداً أن البطولة تتيح للاعبين فرصة جديدة لاستعراض مهاراتهم واختبار إمكاناتهم استعداداً للمشاركة في الاستحقاقات القادمة.
وأضاف: «نجح أبطال المنتخب في تحقيق موسم استثنائي، في ضوء إنجازاتهم، منذ بداية العام الجاري، حيث خطف أبناء وبنات الوطن الأضواء في كل البطولات التي شاركوا فيها، بدءاً ببطولة آسيا في تايلاند، والجائزة الكبرى في باريس وبانكوك، مروراً ببطولة العالم للكبار في منغوليا، وبطولة العالم للناشئين في كازاخستان، ودورة الألعاب الآسيوية في هانجتشو الصينية، ويحظى منتخبنا الآن بفرصة أخرى، لإظهار الأداء القوي وتعزيز ريادته على خريطة الرياضة».

شراكة 10 سنوات
أشاد اتحاد الجو جيتسو بالدعم الكبير الذي يقدمه الشركاء الاستراتيجيون لمسيرة اللعبة، وقناعتهم بإنجازات الاتحاد في مجالات نشر وتطوير اللعبة، واكتشاف المواهب وصقلها، وصناعة الأبطال، وتحقيق النجاحات والإنجازات في الساحات المختلفة، مما كان له بالغ الأثر في ترسيخ نجاحات الرياضة المستمرة، وذلك خلال اجتماع انعقد في المقر الرئيس لشركة بريمير موتورز - التابعة لشركة الطاير للسيارات - في أبوظبي، استعرض خلاله محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو؛ وسائد حجازي سلامة، مدير عام مبيعات «جاكوار لاند روڤر» في بريمير موتورز، أبرز المحطات الرئيسة في شراكتهما الاستراتيجية التي امتدت لأكثر من عشر سنوات.

اختبار مهارات
قال خالد الشحي، لاعب المنتخب: «تسرني المشاركة في البطولة، والحصول على فرصة اختبار مهاراتي أمام عدد من أبرز الرياضيين في العالم، ولا سيما أنها تأتي قبل أسبوع من انطلاق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، ما يتيح لي تقييم قدراتي والاستعداد بالشكل الأمثل».

منتخب الجو جيتسو
الجو جيتسو
الألعاب القتالية
بطولة الألعاب القتالية
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