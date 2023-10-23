«قوى السيدات» يدشن مشواره في «البارالمبية الآسيوية»

هانجتشو (الاتحاد)

يدشن منتخبنا للسيدات في ألعاب القوى مشواره، اليوم، في دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، المقامة حالياً في هانجتشو، من خلال مشاركة نورا الكتبي، وذكرى الكعبي، وشما المازمي، في منافسات رمي الصولجان لفئة «F32».

ويشارك عمير يونس في رمي القرص فئة «F55»، وبدر الحوسني في نهائيات 1500 متر فئة «T54»، وتصفيات 100 متر للفئة نفسها «T54»، ومحمد القايد ومحمد عثمان وأحمد نواد في نهائي سباق 800 متر لفئة «T34».

وفي الرماية، يشارك ياسر الدرعي في منافسات مسدس الهواء 10 أمتار لفئة «SH1»، وعبدالله الأحبابي وسيف الظاهري في البندقية 50 متراً، وضعية الرقود، لفئة «SH2 ».

وفي القوس والسهم، يلعب محمد الشحي في الأدوار الإقصائية لفردي القوس المركب رجال مفتوح فئة «W2»، ويخوض منتخب الريشة الطائرة المرحلة الأخيرة الإقصائية من فردي الرجال.

وعلى صعيد نتائج ألعاب القوى، تأهل بدر الحوسني إلى نهائيات سباق 1500 متر لفئة «T54»، بوصفه صاحب أفضل ترتيب في تصفيات مجموعته، في حين حل سادساً في نهائي سباق 5000 متر للفئة نفسها، محققاً 10:35.15 دقيقة، بينما فاز التايلاندي باراوات واهورام بالمركز الأول «10:33.67 دقيقة»، محققاً الميدالية الذهبية.

وحل محمد القايد رابعاً في نهائي سباق 100 متر رجال فئة «T34»، بزمن 15.86 ثانية، في السباق الذي فاز به التايلاندي شايوات راتانا بزمن 15.18 ثانية، وجاء محمد عثمان سادساً، وأحمد نواد سابعاً.

وفي الرماية، جاء عبيد الدهماني خامساً في نهائي «مسابقة البندقية 10 أمتار وقوف»، فئة «SH1»، وحصد 181.3 نقطة، فيما حل عبدالله سيف العرياني ثامناً «118.1 نقطة»، بعدما تأهل اللاعبان قبلها بنجاح من التصفيات.

وفي القوس والسهم، جمع محمد الشحي 568 نقطة في تصفيات الدور الأول للفردي المجمع فئة «W2»، وفي الريشة الطائرة، وضمن فردي الرجال، ضمن فئة «WH2»، خسر محمد الزرعوني أمام الصيني سين شاو 2-0، وجمال البدواوي أمام الياباني أوسامو نجاشيما في فئة «WH1» بالنتيجة نفسها.

من جانبه، أكد محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الوطنية، رئيس البعثة، أن المشاركة في النسخة الحالية من «الآسيوية البارالمبية» بمثابة محطة رئيسية، لتقييم رياضة «أصحاب الهمم» في الإمارات.

وقال: «بجانب الرغبة في المنافسة، وحصد الميداليات، فإن الألعاب الآسيوية محطة مهمة، لأنها تسهم في التأهيل إلى دورة الألعاب البارالمبية، وتقييم أبطالنا وتحديد ترتيبهم على مستوى القارة».

وأضاف: «آمالنا كبيرة في المشاركة خلال هذه النسخة، خاصة من خلال الرياضات التخصصية، وعبر مجموعة من الأبطال لهم وزنهم ومسيرتهم السابقة التي تعزز من حظوظهم». وأبدى الهاملي إعجابه بمستوى تنظيم الدورة في هانجتشو، وقال: «دائماً ما تقدم الصين نموذجاً متميزاً في كفاءة التنظيم وتقديم التسهيلات لرياضات أصحاب الهمم».وأعتبر الهاملي أن الارتفاع الواضح في مستوى تنظيم الألعاب البارالمبية الآسيوية نسخة بعد الأخرى، يحسب لماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وطارق الصويعي، المدير التنفيذي للجنة، وجهودهما البناءة والمثابرة والتي أسهمت على الاهتمام المتزايد من كل الدول الآسيوية بالألعاب، وهو ما صنع اختلافاً كبيراً بين ماضي وحاضر الألعاب.وحول قدرة الإمارات على تنظيم الألعاب البارالمبية الآسيوية، قال: «الإمارات تنظم بالفعل بطولات على أعلى مستوى، مثل بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، والمؤهلة إلى الدورات البارالمبية، والتي يشارك فيها عدد كبير من أبطال العالم، وليس من آسيا فقط، وبالتالي فإن تنظيم الألعاب الآسيوية لن يكون بالأمر الصعب».

وتجرى اليوم انتخابات المكتب التنفيذي، لانتخاب ممثل غرب آسيا في اللجنة البارالمبية الآسيوية للدورة 2023-2027، والمرشح فيها الدكتور عبد الرزاق أحمد بني رشيد رئيس منطقة غرب آسيا عن الدورتين السابقتين، والذي ينافسه الكويتي سعود المطيري.

وعبر د.عبد الرزاق عن تطلعاته بتجديد عضويته للدورة الثالثة في المكتب التنفيذي، للعمل على تطوير المكتسبات التي تحققت على مدار الدورتين السابقتين.

وقال: «أهتم المكتب التنفيذي لمنطقة غرب آسيا خلال الفترة الماضية بالارتقاء بالمستوى الفني لرياضات أصحاب الهمم في المنطقة، من خلال تنظيم العديد من الدورات التأهيلية والتصنيفية للحكام، والتطويرية للأطقم الفنية والتدريبية، وكذلك دعم دول المنطقة في إقامة وتنظيم البطولات مادياً وفنياً.