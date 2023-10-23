«الملك» ينتزع قمة «الأبطال»

علي معالي (الشارقة)

قفز الشارقة إلى صدارة المجموعة الثانية، من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد الفوز على ناساف الأوزبكي 1- 0، في مباراة «الجولة الثالثة»، ليصل «الملك» إلى «النقطة السابعة»، ويتراجع ناساف إلى المركز الثاني، بعد أن تجمد رصيده عند «6 نقاط».

تصدى الحارس عادل الحوسني لضربة جزاء، في الدقيقة 104، وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الشارقة بهدف سجله البرازيلي كايو لوكاس في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، في مباراة سيطر الشارقة على شوطها الأول لعباً ونتيجة، وتراجع كثيراً في الشوط الثاني، وشهدت المباراة طرد ماجد حسن في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وحضر المباراة التي جرت باستاد الشارقة 1163 متفرجاً.

بدأ الشارقة مهاجماً معتمداً على ماريجا وكمارا وكايو لوكاس، وخلفهما بيانيتش، ونجح الفريق الأوزبكي في تهديد مرمى الشارقة من خلال الثغرات الدفاعية، واعتمد «الملك» على طريقة 4- 2- 3-1 ، ولم يكن «الثلاثي» داعماً لماريجا بالصورة المطلوبة في الهجوم.

وفي المقابل لعب الفريق الأوزبكي بطريقة 3- 5- 2، وقام بتكثيف لاعبيه في الوسط للسيطرة على منطقة المناورات، وضغط الشارقة الذي استحوذ على 67% من الشوط الأول، وينجح كايو في خطف هدف التقدم، قبل نهاية الشوط الأول.

وفي أول دقائق الشوط الثاني، يخرج الحسن صالح متأثراً بالاصابة، ويلعب عبدالعزيز الكعبي بدلاً منه، كما شارك محمد عبدالباسط بدلاً من خالد الظنحاني، ويعود الشارقة إلى الدفاع كثيراً بدون داعٍ، ويخرج مانولاس متأثراً بالاصابة، ويلعب فهد ضاري بدلاً منه، ويعود ماجد حسن إلى «قلب الدفاع» مع عبدالله غانم في «مغامرة» لم تكن في الحسبان.