«أبوظبي جراند سلام للجودو» تنطلق اليوم في «صالة مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، تنطلق صباح اليوم، بطولة أبوظبي جراند سلام الكبرى للجودو، بصالة «مبادلة أرينا» في مدينة زايد الرياضية، ضمن بطولات أبوظبي العالمية الثلاث، التي ينظمها اتحاد الجودو، تحت إشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ومساهمة العديد من الجهات الأخرى، من 24 أكتوبر الحالي إلى 3 نوفمبر المقبل، وبمشاركة 1736 لاعباً ولاعبة، من 101 دولة، ومن بينها 13 منتخباً عربياً، هي الإمارات، البحرين، السعودية، قطر، الكويت، مصر، الأردن، المغرب، تونس، لبنان، جيبوتي، بينما تشارك الجزائر في «الكاتا» و«المحاربين القدامى»، وسوريا في «المحاربين القدامى» فقط.

ورصدت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام في «النسخة 14»، 155 ألف يورو جوائز نقدية، حسب لائحة الاتحاد الدولي الذي يشرف على البطولات الثلاث، بجانب الجوائز التذكارية والعينية، تحفيزاً للمشاركين في البطولة قبل الأخيرة هذا الموسم، وتضم 450 لاعباً ولاعبة من 77 دولة، ويمثلون أبرز المصنفين عالمياً بطموح التأهل إلى «أولمبياد باريس 2024».

وتشهد بطولة العالم للكاتا التي تفتتح يوم 28 أكتوبر الجاري، بصالة جامعة السوربون في أبوظبي، مشاركة 288 لاعباً ولاعبة، من 35 دولة، من بينها 3 منتخبات عربية، هي الإمارات، السعودية، والجزائر.

وتشهد بطولة «المحاربين القدامى» التي تقام في الصالة نفسها من يوم 31 أكتوبر إلى الثالث من نوفمبر، مشاركة قياسية بعدد 994 لاعباً ولاعبة، من 64 دولة، لمختلف الأعمار فوق 30 سنة، ومنها 8 دول عربية، هي السعودية، الكويت، مصر، المغرب، تونس، سوريا، الجزائر، ولبنان.

ويشارك منتخبنا في بطولة الجودو الرئيسية، باللاعبة بشيرات خرودي في «وزن تحت 52 كجم»، واللاعبة باتسو ألتان «وزن تحت 57 كجم»، و10 لاعبين من مختلف الأوزان والتصنيف، وهم زايد النقبي، وخالد خميس «وزن تحت 60 كجم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كجم»، سعيد النقبي، وعبد الكريم علي «وزن تحت 73 كجم»، طلال شفيلي، خليفة الحوسني «وزن تحت 81 كجم»، وجريجوري أرام في «وزن تحت 90 كجم»، وظافر آرام «وزن تحت 100 كجم»، وعمر معروف «وزن فوق 100 كجم»، ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور، والمدرب الياباني أشيدو.

وتشهد انطلاقة بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، اليوم، تصفيات الدور التمهيدي لفئة الوزن الخفيف الذي يشهد مشاركة منتخبنا بلاعبتين في «الوزن الخفيف» و3 لاعبين «وزن تحت 66 و60 كجم»، وتتواصل مباريات الوزن الخفيف للجنسين على فترتين، صباحية بالدور التمهيدي ومسائية للنهائيات، والتي تعتبر الافتتاح الرسمي للبطولة، ويشهد تتويج الفائزين بألقاب اليوم الأول، ويتم توزيع 16 ميدالية، بجانب الجوائز النقدية والعينية والتذكارية لأبطال الوزن الخفيف من الجنسين تحت 48 و52 كجم للسيدات، وتحت 60 و66 كجم للرجال، ويذكر أن منتخب جورجيا يحمل لقب بطولة أبوظبي جراند سلام الماضية.



4 مباريات لمنتخبنا

أجرت مراسم قرعة البطولة عبر تقنية الفيديو، ونقل ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام للاتحاد، مدير البطولة، تحيات وترحيب محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، متمنياً للوفود الشقيقة والصديقة طيب الإقامة في بلد الأمن والسلام، وشكر مجلس أبوظبي الرياضي، وأبوظبي للإعلام والرعاة وشركاء النجاح.

وحضر القرعة محمد جاسم أمين السر المساعد، والحكم الدولي أحمد البلوشي عضو مجلس الإدارة.

وأسفرت القرعة عن لقاء بشيرات خرودي، مع الفائزة من تسوفا لاعبة فريق المحايدين للفردي، والهولندية كارفيل في وزن تحت 52 كجم، فيما تقابل باتسو ألتان، بطلة أذربيجان فيزدان في وزن تحت 57 كجم، ويلعب زايد النقبي مع الأزبكي بختريوف، وخالد خميس مع الإسباني جارسيا في وزن تحت 60 كجم، ونارمند بيان مع المصري محمد عبدالموجود في وزن تحت 66 كجم.



التدريب بصالة البطولة

أجرت المنتخبات المشاركة تدريباتها بصالة «مبادلة أرينا» الرئيسة، استعداداً لخوض البطولة، ونجحت لجنة العلاقات العامة، في برمجة التدريبات والتوقيت الزمني لحركة الباصات من الفندق إلى الصالة.



ختام «الجراند سلام» في اليابان

تستضيف العاصمة اليابانية طوكيو آخر جولات «الجراند سلام» 2023، حسب برمجة الاتحاد الدولي، من 2 إلى 3 ديسمبر المقبل، وتقدمت حتى الآن 42 دولة، في مقدمتها الإمارات التي تشارك بـ 8 أفراد، من بينهم 6 لاعبين ولاعبتان، كما تشارك الكويت وقطر.