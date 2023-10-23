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«الأولمبياد الخاص» يدعم صحة الأطفال أصحاب الهمم

«الأولمبياد الخاص» يدعم صحة الأطفال أصحاب الهمم
24 أكتوبر 2023 01:16

أبوظبي (وام)

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بهدف المساهمة في تقديم الدعم الصحي والعلاجي المتخصص للأطفال أصحاب الهمم في الدولة، وقع الأولمبياد الخاص الإماراتي، و«عالم أبولونيا لطب أسنان الأطفال»، اتفاقية شراكة استراتيجية، كأول مركز أسنان متخصص يحصل على اعتمادية الرعاية الصحية الموحدة من الأولمبياد الخاص الإماراتي. وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن المؤسسة تعتمد على الشركاء من المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص لتحقيق رؤيتها وطموحها لأصحاب الهمم، وتأسيس دعائم مجتمع صحي ومستدام للجميع. وأشار الدكتور ياسر حاج حميد، رئيس مجلس إدارة «عالم أبولونيا»، أن هذه الخطوة تجسد الالتزام بتقديم الرعاية الصحية المتخصصة للأطفال أصحاب الهمم، وتمثل نقطة تحول مهمة في مسيرتنا نحو تحسين صحة أطفالنا.

الأولمبياد الخاص
الأولمبياد الخاص الإماراتي
الإمارات
أصحاب الهمم
الرعاية الصحية
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