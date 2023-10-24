ميتروفيتش «هاتريك» في «السداسية الزرقاء»



جدة (أ ف ب)

ضرب الهلال السعودي بقوة، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالتفوق على ضيفه بومباي سيتي الهندي 6-0.

فرض المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية في الدقائق 5 و67 و80، وأضاف مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش «75»، ومحمد البريك «82»، وعبدالإله المالكي «95» الأهداف الثلاثة الأخرى.

وهو الفوز الثاني توالياً للهلال ورفع رصيده إلى 7 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف من نافباخور الأوزبكستاني الفائز على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1، فيما بقي مومباي في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي المجموعة ذاتها، فاز نافباخور الأوزبكستاني على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1.