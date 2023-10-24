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الرياضة

ميتروفيتش «هاتريك» في «السداسية الزرقاء»

ميتروفيتش «هاتريك» في «السداسية الزرقاء»
24 أكتوبر 2023 08:25

 
جدة (أ ف ب) 

ضرب الهلال السعودي بقوة، في الجولة الثالثة، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بالتفوق على ضيفه بومباي سيتي الهندي 6-0. 

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فرض المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش نفسه نجماً بتسجيله ثلاثية في الدقائق 5 و67 و80، وأضاف مواطنه سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش «75»، ومحمد البريك «82»، وعبدالإله المالكي «95» الأهداف الثلاثة الأخرى.
وهو الفوز الثاني توالياً للهلال ورفع رصيده إلى 7 نقاط، وانتزع صدارة المجموعة الرابعة بفارق الأهداف من نافباخور الأوزبكستاني الفائز على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1، فيما بقي مومباي في المركز الأخير من دون نقاط.
وفي المجموعة ذاتها، فاز نافباخور الأوزبكستاني على ضيفه نساجي مازندران الإيراني 2-1.

 

دوري أبطال آسيا
الدوري السعودي
الهلال السعودي
بومباي
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