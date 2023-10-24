فالنسيا يخلع «الملابس السوداء»!



مدريد (أ ف ب)

تنفس فالنسيا الصعداء، بفوزه على ضيفه قادش 2-0، في ختام المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبكر فالنسيا بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الرابعة، عبر مدافعه الدولي خوسيه جايا، بعد تلقيه كرة على طبق من ذهب، من لاعب الوسط الدولي المغربي سليم أملاح داخل المنطقة، لعبها ساقطة داخل المرمى.

وتلقى الضيوف ضربة موجعة في الدقيقة 22، بطرد لاعب وسطهم روبرت نافارو، إثر تدخل قوي لاعب وسط فالنسيا بوبيلو، ولم يتأخر فالنسيا في استغلال النقص العددي، وأضاف الهدف الثاني، بعد ثلاث دقائق، بواسطة هوجو دورو.

وهو الفوز الرابع لفالنسيا هذا الموسم، والأول بعد تعادلين وخسارتين، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وصعد إلى المركز الثامن، فيما مني قادش بخسارته الثالثة توالياً والرابعة في مبارياته الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والخامسة هذا الموسم، وتجمد رصيد قادش عند تسع نقاط، وتراجع إلى المركز السادس عشر.