توتنهام.. «البداية الأفضل» منذ 63 عاماً!



لندن (أ ف ب)

تابع توتنهام بدايته المثالية، واستعاد الصدارة، بعدما حسم «الديربي اللندني» أمام جاره وضيفه فولهام في مصلحته 2-0، على ملعب «توتنهام هوتسبر» في لندن، ضمن ختام المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ويدين توتنهام بفوزه إلى قائده وهدافه الدولي الكوري الجنوبي هيونج-مين سون الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 36، وصنع الهدف الثاني لجيمس ماديسون «54».

وهو الفوز الثالث توالياً والسابع هذا الموسم، دون خسارة في أفضل بداية موسم بالنسبة له منذ 1960، ورفع رصيده الى 23 نقطة، واستعاد الصدارة من مانشستر سيتي «حامل اللقب» الذي كان انتزعها بفوزه على ضيفه برايتون 2-1 في افتتاح المرحلة.

وفض توتنهام شراكة الصدارة التي كان يتقاسمها مع جاره اللندني الآخر أرسنال قبل المرحلة، مستفيداً من تعثر الأخير أمام جاره اللندني تشيلسي 2-2، حيث بات الفارق بينهما نقطتين أيضاً على غرار مانشستر سيتي.

وكاد فولهام يفعلها برسية للاعب وسطه البرازيلي باولينيا، إثر ركلة ركنية، أبعدها حارس المرمى الإيطالي جولييلمو فيكاريو بصعوبة، قبل أن يشتتها الدفاع.

وانتظر توتنهام الدقيقة 27 لتهديد مرمى فولهام، بتسديدة قوية للاعب وسطه بيار-إميل هويبييرج من خارج المنطقة، بين يدي الحارس الألماني بيرند لينو، وأخرى للبرازيلي ريشارليون من حافة المنطقة بجوار القائم الأيسر، وثالثة لسون بين يدي الحارس لينو.

وجرب جيمس ماديسون حظه بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة بين يدي لينو.

ونجح سون في افتتاح التسجيل، عندما تلقى كمرة من ريشارليسون عند حافة المنطقة، فتوغل وتلاعب بالمدافع النيجيري كالفين بايسي، وسددها قوية بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس لينو «36».

وهو الهدف السابع لسون، ولحق بمهاجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين، بفارق هدفين عن مهاجم مانشستر سيتي الدولي النرويجي إرلينج هالاند المتصدر.

وأهدر السويدي ديان كولوشيفسكي فرصة التعزيز، عندما تهيأت أمامه كرة على بُعد سبعة أمتار، سددها في ظهر أحد المدافعين، وتحولت الى ركنية لم تثمر.

ودفع مدرب فولهام بالمكسيكي راؤول خيمينيز والنيجيري أليكس أيوبي مطلع الشوط الثاني، لكن توتنهام عزز تقدمه بالهدف الثاني عبر وافده الجديد من ليستر سيتي ماديسون، عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سون، وتوغل وتابعها بيمناه على يسار لينو «54».



