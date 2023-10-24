السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أسطورة الجمباز» تواصل التعافي

«أسطورة الجمباز» تواصل التعافي
24 أكتوبر 2023 09:13

 
واشنطن (رويترز) 

أخبار ذات صلة
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
واشنطن وسيؤول تجريان تدريبات عسكرية

قالت ابنة أسطورة الجمباز الأميركية ماري لو ريتون، إن والدتها عادت إلى منزلها، بعد خروجها من المستشفى، وتواصل برنامج التعافي، بعد أن كانت تصارع للبقاء على قيد الحياة، عقب دخولها وحدة العناية المركزة، بسبب نوع نادر من الالتهاب الرئوي.
وأمضت ريتون «55 عاماً» ما يقرب من أسبوعين في وحدة العناية المركزة، حيث لم تكن قادرة على التنفس بمفردها.
وقالت ماكينا كيلي في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي «لا يزال أمامنا طريق طويل للتعافي، لكننا نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، والجميع يغمرنا بالحب والمساندة، وهذه المشاعر لمست قلوبنا».
وكانت ماكينا كيلي طلبت في منشور سابق الصلوات والتبرعات لمساعدة النجمة السابقة الحائزة الميدالية الذهبية في أولمبياد 1984 في تغطية نفقات علاجها في المستشفى، نظراً لأنها غير مؤمن عليها.
وأصبحت ريتون أول أميركية تفوز بالميدالية الذهبية لكل الأجهزة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984.
وفازت ريتون أيضاً بميداليتين فضيتين في منافسات الفرق وحصان الوثب، إضافة إلى ميداليتين برونزيتين أخريين في الألعاب بينما كانت لا تزال طالبة في المدرسة الثانوية.
وأدى نجاحها الأولمبي إلى زيادة شعبيتها، وأصبحت من الأسماء اللامعة.
ونالت لقب «رياضية العام» من مجلة سبورتس إيلاستريتد، ودخلت قاعة مشاهير الاتحاد الدولي للجمباز في 1997.

أميركا
الجمباز
الأولمبياد الخاص
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©