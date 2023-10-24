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الرياضة

«السيدة العجوز» يطلب «سيولة» 200 مليون يورو

«السيدة العجوز» يطلب «سيولة» 200 مليون يورو
24 أكتوبر 2023 09:14

 
ميلانو (رويترز)

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كشف يوفنتوس الإيطالي عن أنه بدأ محادثات مع بنوك لتوفير سيولة تصل إلى 200 مليون يورو «213 مليون دولار»، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارته على زيادة رأس المال.
وأضاف النادي في بيان «بدأت الشركة بالفعل اتصالات مع مؤسسات مصرفية رائدة لتوفير سيولة».
وقال يوفنتوس في وقت سابق هذا الشهر، إنه سيطلب من المساهمين ما يصل إلى 200 مليون يورو، في شكل زيادة جديدة في رأس المال، حيث تكبد النادي الإيطالي خسارة سنوية أخرى، وتوقع أن يظل في منطقة الخطر في العام المالي الحالي.
وقال يوفنتوس إنه من المتوقع تنفيذ زيادة رأس المال في الأشهر الأربعة الأولى من العام المقبل.
وأضاف النادي الإيطالي الذي تسيطر عليه عائلة أنييلي منذ قرن، أن الشركة الأم إكسور تدعم زيادة رأس المال. 

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