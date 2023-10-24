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الرياضة

«أنباء صادمة» عن مستقبل نيمار!

«أنباء صادمة» عن مستقبل نيمار!
24 أكتوبر 2023 09:16

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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مثلما يحفل سجل البرازيلي نيماردا سيلفا بالألقاب والبطولات والأهداف الكثيرة، فإنه مليء في الوقت نفسه بالإصابات المتكررة، خاصة خلال فترة لعبه لباريس سان جيرمان من 2017 وحتى نهاية الموسم الماضي، ما اضطره للابتعاد عن «المستطيل الأخضر» لفترات طويلة، ودفع النادي إلى التخلص منه بالبيع إلى الهلال السعودي هذا الصيف.
وها هو يسقط مجدداً في «براثن» الإصابة، بينما كان يلعب مع منتخب بلاده مباراة أوروجواي خلال فترة التوقف، من أجل مباريات «الأجندة الدولية»، وهي إصابة يغيب بسببها شهوراً عديدة، لأنها في الركبة، وتتوقع مصادر صحفية مختلفة، أن يكون تأثير الإصابة الأخيرة كبيراً بالدرجة التي تنهي مشواره الكروي بالاعتزال.
ويرى الفرنسي فريدري أنتونيتي المعلق بقناة «فوتبول كلوب»، وهو مدرب سابق، أن نيمار لن يعود مرة أخرى إلى أفضل مستوياته، بعد الإصابة الأخيرة.
وأضاف: «عندما رحل نيمار إلى السعودية، وهو بعمر 31 سنة، انحصر تفكيره في الابتعاد عن اللعب على أعلى مستوى احترافي في أوروبا، أكرر بإلحاح أنه فكر في ذلك بالفعل، بصرف النظر عن إغراءات المال».
وقال: «صحيح أنه يمكنه العودة، ولكن علينا أن نعترف بأن كرة القدم ذات التنافسية العالية جداً أصبحت خلفه».
وأشار أنتونيتي إلى أن إصابة نيمار لا تؤثر فقط على مسيرته الشخصية، وإنما تضع الهلال في موقف لا يحسد عليه وأمام مشكلة، إذ إنه استثمر في نجم «السامبا» الكثير من المال، على اعتبار أنه موهبة فذة في عالم كرة القدم، ولكن النادي السعودي أصبح مطالباً الآن بمواجهة غياب طويل لنجمه، والسؤال الذي يطرح نفسه، هو معرفة ما إذا كان الهلال يفكر في التعاقد مع لاعب جديد، لتعويض هذا الغياب الطويل لنيمار؟.
واختتم أنتونيتي بقوله: «سبق لنيمار أن تعرض لجراحة في الكاحل الموسم الماضي، أبعدته عن اللعب مع سان جيرمان، حتى نهاية الموسم، ويبدو أنها كانت إصابة مؤثرة وصعبة، بدليل أنه بمجرد وصوله إلى الهلال السعودي ومشاركته في التدريبات، شعر بالآلام مجدداً في مكان الإصابة، كل ذلك ينبئ بأن مستقبل نيمار في عالم كرة القدم لن يدوم طويلاً».

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نيمار دا سيلفا
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