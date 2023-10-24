ميسي يتحدث عن بنزيمة



أنور إبراهيم (القاهرة)



أبدى الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأميركي، إعجابه الشديد بما حققه الفرنسي كريم بنزيمة، خلال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، والتي ختمها بالحصول على الكرة الذهبية 2022، وما زال يتألق مع اتحاد جدة السعودي هذا الموسم.

وكان موسم 2021-2022 استثنائياً بالفعل بالنسبة لبنزيمة، سواء مع ناديه السابق ريال مدريد، أو منتخب بلاده، حيث تألق مع الاثنين، وقاد «الريال» إلى الفوز بدوري الأبطال الأوروبي للمرة 14، كما توج الفوز الجماعي بآخر على المستوى الشخصي استحقه عن جدارة، وهو حمل الكرة الذهبية.

وقال ميسي في حديث لقناة «ليكيب» التليفزيونية، إن بنزيمة يستحق فعلاً الكرة الذهبية التي حصل عليها تتويجاً للموسم الرائع الذي قدمه، وأيضاً لمشواره الناجح مع الكرة منذ بداياته، خاصة خلال فترة لعبهما لأكبر فريقين في الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة.

وأضاف ميسي: «بنزيمة لاعب رائع وفريد في نوعه، والجائزة التي حصل عليها مستحقة، ومهمة جداً بالنسبة له، ولكرة القدم العالمية».

واستطاع بنزيمة بفضل المستويات العالية التي قدمها الموسم الماضي، في أن يضع نهاية لسيطرة ميسي على الكرة الذهبية، التي أحرزها 7 مرات حتى الآن.

واستفاد ريال مدريد ومنتخب «الديوك» بصورة كبيرة، من موهبة بنزيمة ومهاراته المتنوعة، وقدراته على قيادة الفريق، وتعاونه مع زملائه، ونجاحه في تسجيل أهداف حاسمة وصعبة ومؤثرة، وصنع العديد من الفرص للاعبي فريقه.

ويلعب بنزيمة هذا الموسم مع اتحاد جدة، ولهذا لم يكن من السهل منافسته مرة أخرى على الكرة الذهبية، وإنما انحصرت المنافسة بين ميسي، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، والإعلان 30 أكتوبر الجاري، في حفل خاص يقام على مسرح «شاتيليه» في باريس.