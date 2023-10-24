«الريال» يجهز «خطة بديلة» تحسباً لـ «مقالب» مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يُفتتح «الميركاتو الشتوي» بعد شهرين، وتحديداً في بداية يناير المقبل، ووقتها يُصبح من حق أي لاعب ينتهي عقده في «صيف 2024»، أن يوقع عقداً مبدئياً «مسودة عقد»، مع أي نادٍ يختار اللعب له.

ويبدو أن هذا ما ينتظره ريال مدريد، لكي يحسم «مسلسل» كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وقائد المنتخب الفرنسي، وحتى يعرف على وجه اليقين، ما إذا كان اللاعب يرغب بالفعل في الحضور إلى مدريد من عدمه، ولو كان يريد بالفعل ترك ناديه الحالي، والانتقال إلى «الريال»، فإنه يحسم أمره في يناير، ويتفق مع «الميرنجي»، ويوقع العقد المبدئي، أما إذا كان يفكر في الهروب من هذا الالتزام، مثلما فعل من قبل عام 2022، معنى ذلك أنه ينوي البقاء والتجديد لناديه الفرنسي، وإن كان عدم تجديده حتى الآن يعطي «الريال» الأمل في الحصول على خدماته، خاصة في ظل الخطاب المبكر الذي أرسله إلى ناديه يخطره فيه رسمياً، بأنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في «صيف 2024».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية، أنه إذا كان الريال حجز القميص رقم 9 لمبابي، ولم يمنحه لأي لاعب آخر حتى الآن، فإن ذلك معناه أنه متمسك بقدوم هداف كأس العالم الأخيرة إلى «السانتياجو برنابيو»، خاصة أن حالة الحب بين الجانبين معروفة للجميع، كما أن فلورنتينو بيريز رئيس الريال يريد أن يحقق حلم مبابي في ارتداء قميص «البلانكوس» خلال مشواره الكروي.

وأضافت المصادر نفسها أنه إذا كان مبابي خذل الريال في 2022 ولم يوقع له، بل جدد عقده مع سان جيرمان، إلا أن مجيئه هذه المرة ليس مستبعداً، وأن مسؤولي النادي الملكي لا يريدون التعجل بالحكم على ما يمكن أن يحدث، أو إطلاق صيحة الانتصار قبل الأوان، حتى وإن كان «فتى بوندي المدلل» لا يفكر في تجديد عقده مع بطل فرنسا.

وينتظر ريال مدريد الشتاء المقبل من أجل التأكد من جدية مبابي في التعاقد، من خلال عقد مبدئي أو «مسودة عقد» يطمئنهم على أنه يأخذ الأمر هذه المرة بجدية، وإلا فإن الريال قد يضطر إلى اللجوء إلى «الخطة ب»، في حال تغيير مبابي لقراره.

وذكرت صحيفة ديفنسا سنترال الإسبانية، أن إدارة «الميرنجي» ترى أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز «26 عاماً» مهاجم إنتر ميلان الإيطالي هو «البديل المناسب» لمبابي، إذ أنه يمر بأفضل حالاته الفنية، وبدايته هذا الموسم مقنعة جداً، ويحظى بالإجماع داخل النادي الملكي، إذ يرون فيه النجم القادر على أن يجعلهم ينسون مبابي.

لاوتارو مارتينيز، المولود في 22 أغسطس 1997، سجل هذا الموسم 11 هدفاً، وصنع هدفاً، في 9 مباريات بالدوري الإيطالي، بينهما سجل هدفاً خلال مباراتين في دوري الأبطال «الشامبيونزليج».

وبدأ مسيرته الاحترافية في ريسينج كلوب بالأرجنتين 2015-2018، وشد الرحال إلى أوروبا ليلعب لإنتر ميلان الإيطالي اعتباراً من «صيف 2018»، ولعب لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول عام 2018.