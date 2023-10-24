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الرياضة

«متباهي عذبة» يُحلق بـ«كأس زايد» في تولوز

«متباهي عذبة» يُحلق بـ«كأس زايد» في تولوز
24 أكتوبر 2023 11:03

عصام السيد (أبوظبي)
حلق المهر «متباهي عذبة» لعذبة للسباقات، بكأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، لتحدي البريدرز الكلاسيكي للفئة الأولى، الذي أقيم بمضمار تولوز الفرنسي، برعاية النسخة الـ 15 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.
ويأتي تنظيم المهرجان بتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، لتربية واقتناء الخيول العربية، وتسليط الضوء على سباقاتها.
وشارك في سباق كأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مسافة 2200 متر، البالغة جائزته 50 ألف يورو، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، 6 خيول وجاء السباق قوياً وحافلاً بالتحدي والإثارة والتشويق.
وتمكن «متباهي عذبة»، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة جان بيرنارد إيجوم، من اقتناص اللقب بعد منافسة قوية في المراحل النهائية انتهت بتقدمه بفارق طول عن المهرة «قرة عين» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، فيما جاءت ثالثة بفارق عنق عن الثاني الفرس «إيلاف» لياس لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بإشراف زافير توماس دوميللو، وقيادة أنتوني كراستوس، وسجل البطل البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «جلنار الخالدية»، زمناً وقدره 2:33:00 دقيقة.
ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.
وكانت أولى سباقات المهرجان قد انطلقت بقوة في 11 يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2023، ويشهد تنظيم 152 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات تم ترفيعها إلى الفئات المصنفة، منها سباقات للفئة الأولى والفئتين الثانية والثالثة.

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