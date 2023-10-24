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الرياضة

الرجبي يشارك في «تصفيات الأولمبياد»

الرجبي يشارك في «تصفيات الأولمبياد»
24 أكتوبر 2023 11:30

رضا سليم (دبي) 
يستعد منتخبنا الوطني للرجبي للمشاركة في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي ستُقام في اليابان يومي 18 و19 نوفمبر المقبل، بعدما حافظ على المركز الثالث في سباعيات آسيا للعام الثالث على التوالي خلف اليابان المتصدر وهونج كونج «الوصيف»، حيث يتأهل منتخب واحد من التصفيات إلى أولمبياد باريس، فيما يلعب المنتخبان صاحبا المركزين الثاني والثالث في التصفيات المشاركة على مستوى القارات. 
وأكد محمد سلطان الزعابي، الأمين العام للاتحاد، أن المشاركة في البطولات القارية مؤخراً كانت بمثابة تجهيز للمنتخب للمشاركة في التصفيات، وقال: «شاركنا ببطولة آسيا في كوريا ودورة الألعاب الآسيوية بالصين وسباعيات آسيا في بانكوك، وقبلها كان هناك معسكر في هونج كونج، وستكون التجهيزات داخلية من خلال التجمعات الأسبوعية على مدار 4 أيام، والاستعدادات للمنتخب لا تتوقف، سواء كانت الاستحقاقات قريبة أو بعيدة، وقبل السفر سيكون هناك تجمع في دبي». 
وأضاف: «اليابان وهونج كونج دائماً متواجدان في الأولمبياد، ويحصل الفائز بالمركز الأول على بطاقة تأهل مباشرة للأولمبياد، ثم الثاني والثالث يشاركان في تصفيات من كل قارات العالم ودائماً تقام في موناكو، وطموحنا اللعب على التأهل المباشر، وإن كانت الأمور صعبة، ولابد من تصدر المجموعة في الدور الأول حتى نتجنب اليابان وهونج كونج في أدوار متقدمة، واللعب مع ثاني المجموعة وبالتالي الوصول للمربع، وهو هدفنا أن نتواجد مع الأربعة الكبار، ونلعب بعدها على التأهل ليكون الإنجاز الأول للرجبي الإماراتي في تاريخه».
وأشار الزعابي إلى أن منتخب السيدات يشارك في كأس آسيا في الدوحة يومي 3 و4 نوفمبر، والتي يشارك فيها المنتخبات التي تندرج في فئة تحت السباعيات، ويصعد البطل مباشرة إلى سباعيات آسيا مع منتخب الرجال وسيكون إنجازاً جديداً للعبة، وهناك منافسة مع قطر والهند. 
ونوه إلى أن الحفاظ على ما حققناه من إنجازات في السنوات الأخيرة يأتي بالدعم الكبير من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس الاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، والطموحات كبيرة في قيادة اللعبة إلى آفاق أكبر ورفع علم الدولة في المحافل الخارجية، مع توفير أفضل الإمكانات لهم لتحقيق النجاح. 

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