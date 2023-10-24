أنتيتوكونمبو.. التمديد بـ 186 مليون دولار



لوس أنجلوس (أ ف ب)

مدد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقده مع فريقه لمدة 3 أعوام، في صفقة بلغت قيمتها 186 مليون دولار، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وكتب أنتيتوكونمبو البالغ 28 عاماً على حسابه «إكس» (تويتر سابقاً) تمديد، من دون تحديد قيمة العقد الجديد أو مدته.

وبات أنتيتوكونمبو الذي اختاره باكس في المركز الـ 15 في «درافت» 2013 مرتبطاً بعقد مع باكس حتى موسم 2026-2027، حيث بإمكانه حينها، إما البقاء لعام إضافي أو الرحيل.

وانضم إلى اللاعب الفارع الطول «2.11 م» الذي اختير أفضل لاعب في الدوري المنتظم عامي 2019 و2020، وفاز بلقب «أن بي إيه» عام 2021 مع باكس، النجم دايميان ليلارد في سبتمبر، قادماً من بورتلاند، حيث من المتوقع أن يشكّلان معاً ثنائياً مرعباً، ويضعان فريقهما في دائرة أبرز المرشحين للفوز باللقب.

ومارس أنتيتوكونمبو ضغوطات على باكس، بشأن تدعيم صفوفه للبقاء معه، فتعاقد مع ليلارد، على الرغم من اضطراره للتخلي عن خدمات جرو هوليداي أحد مفاتيح الدفاع لديه.

ويستهل باكس الموسم الجديد 2023-2024 باستضافته فيلادلفيا سفنتي سيكرز الخميس.