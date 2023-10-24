السبت 28 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنتيتوكونمبو.. التمديد بـ 186 مليون دولار

أنتيتوكونمبو.. التمديد بـ 186 مليون دولار
24 أكتوبر 2023 11:08

 
لوس أنجلوس (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
واشنطن وسيؤول تجريان تدريبات عسكرية

مدد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي باكس، المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عقده مع فريقه لمدة 3 أعوام، في صفقة بلغت قيمتها 186 مليون دولار، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
وكتب أنتيتوكونمبو البالغ 28 عاماً على حسابه «إكس» (تويتر سابقاً) تمديد، من دون تحديد قيمة العقد الجديد أو مدته.
وبات أنتيتوكونمبو الذي اختاره باكس في المركز الـ 15 في «درافت» 2013 مرتبطاً بعقد مع باكس حتى موسم 2026-2027، حيث بإمكانه حينها، إما البقاء لعام إضافي أو الرحيل.
وانضم إلى اللاعب الفارع الطول «2.11 م» الذي اختير أفضل لاعب في الدوري المنتظم عامي 2019 و2020، وفاز بلقب «أن بي إيه» عام 2021 مع باكس، النجم دايميان ليلارد في سبتمبر، قادماً من بورتلاند، حيث من المتوقع أن يشكّلان معاً ثنائياً مرعباً، ويضعان فريقهما في دائرة أبرز المرشحين للفوز باللقب.
ومارس أنتيتوكونمبو ضغوطات على باكس، بشأن تدعيم صفوفه للبقاء معه، فتعاقد مع ليلارد، على الرغم من اضطراره للتخلي عن خدمات جرو هوليداي أحد مفاتيح الدفاع لديه.
ويستهل باكس الموسم الجديد 2023-2024 باستضافته فيلادلفيا سفنتي سيكرز الخميس.

أميركا
كرة السلة
الدوري الأميركي لسلة المحترفين
يانيس أنتيتوكونمبو
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
الأخبار العالمية
الجيش المصري: سقوط «مسيَّرة» في طابا و«جسم غريب» بنويبع
28 أكتوبر 2023
سودانيون يشاهدون أعمدة الدخان جراء المعارك في أم درمان (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الترويكا» ترحب بنتائج اجتماع القوى السودانية في أديس أبابا
28 أكتوبر 2023
تغير المناخ يزيد فرص اندلاع أعمال العنف ونشوب الصراعات (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مطالبات لـ«الجنائية الدولية» ببحث دور تغير المناخ في الصراعات
28 أكتوبر 2023
جنود أميركيون في قاعدة «عين الأسد» بعد أيام من تعرضها لهجوم صاروخي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تعزيزات أميركية تصل قاعدة «عين الأسد»
28 أكتوبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©