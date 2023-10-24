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الرياضة

الحوسني «ملك» ضربات الجزاء

الحوسني «ملك» ضربات الجزاء
24 أكتوبر 2023 11:59

 
سلطان آل علي (دبي)


تصدّر الشارقة مجموعته الآسيوية، بعد الفوز على ناساف الأوزبكي بهدف، ضمن الجولة الثالثة، من «دوري أبطال آسيا»، وبلغ «الملك» النقطة السابعة» من انتصارين وتعادل، ليتربع على قمة المجموعة الثانية.
وشهد اللقاء حالة دراماتيكية على الجانب الشرقاوي، لم تكن في الحسبان، بتعرض 3 لاعبين في الدفاع لإصابات متتالية، خلال ربع ساعة فقط، بداية من الحسن صالح، ثم خالد الظنحاني، وبعدهما مانولاس، واضطر المدرب الروماني كوزمين لإشراك عبدالعزيز الكعبي بدلاً من الحسن، واستخدم لاعب الوسط ماجد راشد، في مركز الظهير الأيمن، بدلاً من الظنحاني، ولاعب الوسط ماجد حسن «قلب دفاع» مكان مانولاس، وتعرض ماجد للطرد بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية، ليقوم بالدور زميله في الوسط كذلك محمد عبدالباسط، والذي تسبب في ضربة الجزاء خلال الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، بعد لمسه للكرة.
وفي هذه اللحظة تجلّى «الحارس الذهبي» و«حامي العرين» عادل الحوسني، وتصدى لضربة الجزاء في الدقيقة 104 ببسالة، ليحافظ على نقاط «الملك» ومجهود زملائه. 

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والجدير بالذكر أنّ الحوسني أصبح يملك سجلاً متميزاً في ضربات الجزاء، حيث إنه في آخر 4 ضربة جزاء واجهها، منها ثلاث ضائعة، وتصدى لاثنتين بنفسه أمام ناساف والجزيرة، وواحدة في القائم أمام السد، ناهيك عن الدور البطولي الذي قدمه في نهائي كأس رئيس الدولة أمام العين في الموسم الماضي، حيث تصدى لركلتي ترجيح، وتُوج الشارقة باللقب.
وحقق عادل الحوسني رقماً شخصياً قياسياً، في دوري أبطال آسيا بهذه النسخة، فقد تصدى لـ 8 تسديدات في اللقاء، وهو ثاني أعلى رقم في البطولة الحالية، بعد حارس آهال الذي تصدى لـ 9 تسديدات في لقائه مع العين، وخسر بنتيجة 4-2.
ويتميز الحسني بأنه تصدى لـ7 من 8 تسديدات من داخل المنطقة، والتي تشمل ركلة الجزاء، وقد حقق تقييم 9.3 من 10 وفقاً لتطبيق SofaScore الشهير، وهو أعلى تقييم لحارس في النسخة الحالية، كما أنه رابع أعلى تقييم في البطولة بشكل عام بين كل اللاعبين.

دوري أبطال آسيا
الشارقة
ناساف
عادل الحوسني
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