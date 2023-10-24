الحوسني يخطف النجومية بـ «9.3» في «اللقاء المجنون»

علي معالي (الشارقة)



تصدر الشارقة قمة المجموعة الثانية، من «دوري أبطال آسيا»، بعد نهاية الجولة الثالثة، بالفوز على ناساف الأوزبكي بهدف، جاء وسط ظروف صعبة واجهت «الملك»، ولعبت الدقائق الأخيرة من كل شوط، دوراً حاسماً في نقل القمة من أوزبكستان إلى «الإمارة الباسمة»، البداية بالهدف الرائع الذي أحرزه كايو لوكاس، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 104 نجح الحارس «المتألق» عادل الحوسني في التصدي لضربة جزاء، جعلت «الملك» ينقض على القمة، ولو نجح الأوزبكي عزيز بيك أمانوف في تسجيل الضربة لظلت القمة مستقرة في ناساف، إلا أن الحوسني أثبت براعة عالية، ليس فقط في «التصدي المثير»، بل في الذود عن مرماه بمنتهى القوة والبسالة طوال الـ 115 دقيقة تقريباً، أضف إلى ذلك تصديه خلال اللقاء إلى 8 تسديدات، منها 7 من داخل المنطقة، وذلك بخلاف ضربة الجزاء.

ورغم اختيار الاتحاد الآسيوي للبرازيلي كايو لوكاس أحسن لاعب في المباراة، إلا أن الأرقام على أرض الواقع تأتي في مصلحة الحوسني، حيث حصل على أعلى تقييم في المباراة بـ 9.3 درجة، يليه كايو لوكاس «7.8»، والبوسني بيانيتش «7.3»، والجورجي جامبول جيجاروي لاعب وسط ناساف «7.2».

وتعتبر المباراة أمام ناساف واحدة من أغرب لقاءات «الملك» في مسيرته «الآسيوية»، إن الإصابات كانت «العنوان الأساسي»، وكلها في الدفاع، لدرجة أنه لم يكن هناك مدافع خارج الملعب يُمكن الدفع به، لتتم الاستعانة بلاعب الوسط ماجد حسن، ليقوم بدور «قلب الدفاع» إلى جانب عبدالله غانم، بعدما خرج مانولاس مصاباً في الدقيقة 67، ولعب بدلاً منه ضاري فهد المازمي «19 عاماً، في أول مشاركة رسمية له، وسبقه خروج الحسن صالح في الدقيقة 51، وشارك عبدالعزيز الكعبي بدلاً منه، وخالد الظنحاني في الدقيقة 57، وشارك محمد عبدالباسط بدلاً منه، ولم تشمل قائمة «الثنائي» شاهين عبدالرحمن وسالم سلطان.

وعندما لعب ماجد حسن الذي لعب في «قلب الدفاع» مضطراً، خرج من الملعب مطروداً في وقت صعب «الدقيقة 93»، وجاءت ضربة الجزاء لمصلحة ناساف في الدقيقة 104، ووسط كل هذه الأحداث الدرامية، ينجح «الملك» في اعتلاء القمة، وسط الإصابات المختلفة، وقرار طرد غريب من الحكم.

وبسؤال كوزمين مدرب الشارقة عن السبب في اختيار ماجد حسن، ليكون «قلب الدفاع» إلى جانب عبدالله غانم، قال: لم يكن لدي حلول أخرى، حيث وقع مانولاس «فريسة» الإصابة، ليتم الدفع بلاعب شاب، ويعود ماجد حسن إلى الخلف، وما قدمه فريقي في المباراة يؤكد على الروح العالية والإصرار على حصد فوز مهم ومثير وفي توقيت متميز.

وأضاف: الصدارة جاءت في النهاية بتألق وكفاءة الحوسني الذي تصدى لضربة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وإحرازها يجعل ناساف مستمراً على قمة المجموعة، لكن الحوسني بروحه العالية وبراعته وضعتنا على القمة التي نستحقها في النهاية.

ومع نهاية الجولة الثالثة، يتصدر الشارقة برصيد 7 نقاط، يليه ناساف «6 نقاط»، والسد القطري، بعد فوزه الكبير على الفيصلي الأردني 6-0، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، والفيصلي في «القاع» من دون رصيد، وفي الجولة الرابعة المقبلة، ويحل الشارقة ضيفاً على ناساف الأوزبكي 6 نوفمبر المقبل، والفيصلي مع السد.

وقال بيردييف مدرب ناساف: «المباراة جاءت صعبة أمام منافس قوي، ولا نستحق الخسارة، لأننا تفوقنا على الشارقة، ولن نتوقف أمام ضياع النقاط الثلاث، والأهم أننا تعرفنا على المنافس جيداً ودرسناه عن قرب من الجوانب كافة، استعداداً لموقعة «الإياب».

