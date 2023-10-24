«الإمبراطور» يبحث بدائل تعويض الغيابات أمام «الإعصار»

مراد المصري (دبي)

عاد الوصل إلى التدريبات بمعنويات مرتفعة، قبل مواجهة حتا يوم الجمعة المقبل، في الجولة السادسة من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد تفوقه على شباب الأهلي 3-2 في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليستعيد نغمة الانتصارات عقب التعادل في آخر مباراتين للفريق في الدوري.

وفتح المدرب الصربي ميلوش ملف الغيابات المتوقع أمام حتا، حيث لن يتواجد المغربي سفيان بوفتيني، الذي حصل على بطاقة حمراء أمام عجمان، وعلي صالح بعد تراكم الإنذارات بنيله ثلاث بطاقات صفراء في أول خمس جولات، لكن المدرب أكد منذ اليوم الأول سعيه للاعتماد على أكبر قدر ممكن من اللاعبين الجاهزين بالنظر لأن الموسم سيكون طويلاً ويحتاج للتعامل مع هذا النوع من الغيابات.

وأظهر الفريق قدرته على التعامل مع هذا الأمر، من خلال التبديلات التي قام بها على مدار التسعين دقيقة ضد شباب الأهلي، حيث برز «النفس الطويل» بالعودة بعد التأخر بالنتيجة مرتين ثم خطف هدف الفوز، وهو مؤشر إيجابي، بعدما كان الوصل هو من يفتقد التركيز مؤخراً، مما يعكس العمل الكبير الذي تم القيام به بالتعامل مع هذا الجانب، من خلال العمل الفني والإداري، لتعزيز الانضباط ورفع الجاهزية البدنية والقدرة على التعامل مع الضغوط المصاحبة لظروف المباريات المتقلبة.

وسبق أن واجه الوصل منافسه حتا مرتين هذا الموسم في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، فحقق الفوز عليه بسباعية نظيفة في لقاء الذهاب، مما أدى لإقالة «الإعصار» لمدربه زيلكو ماركوف، وفي لقاء الإياب كان التعادل 3-3 مع المدرب الجديد الإيطالي فابيو فيفياني، وهو ما يستدعي التركيز بدرجة أكبر في اللقاء المقبل.