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الرياضة

70 % نسبة «التوطين» في موسم «الدوريات المحلية»

70 % نسبة «التوطين» في موسم «الدوريات المحلية»
24 أكتوبر 2023 21:00

 

معتصم عبدالله (دبي)
كشفت إحصائية رقمية أعدتها «الاتحاد» بناءً على الأرقام الرسمية لقيد وتسجيل اللاعبين في اتحاد الكرة لموسم 2023-2024، عن وصول نسبة اللاعبين المواطنين إلى 70% على صعيد كل الأندية من المحترفين وحتى أندية دوري الثالثة، وبما يشمل 15 فئة للقيد والتسجيل في الاتحاد من مدارس الكرة، وصولاً للفريق الأول.
وتفصيلاً، تراجع العدد الإجمالي للاعبين المقيدين في كشوفات الأندية للموسم الحالي إلى 6641 لاعباً، مقابل 6979 في نفس الفترة من الموسم الماضي 2022-2023، وتوزع إجمالي قيد اللاعبين في الأندية على 15 مرحلة عمرية بداية بالفريق الأول، تحت 21، الشباب تحت 21، الشباب تحت 19، الناشئين تحت 17 و16، والأشبال تحت 15 و14 و13 «أ» و«ب»، وتحت 12 «أ» و«ب»، وتحت 11 «أ» و«ب»، وصولاً إلى مدارس الكرة.
وتوزعت فئات اللاعبين المقيدين في الأندية خلال الموسم الحالي، واللذين وصل عددهم إلى 6641 لاعباً، ما بين 4650 لاعباً مواطناً، بمنْ فيهم أبناء المواطنات 170 وحملة الجوازات 55، مقابل 396 لاعباً في فئة مواليد الدولة، و912 لاعباً مقيماً، إضافة إلى 683 لاعباً في فئة الأجانب.
وتباينت أعداد اللاعبين مقارنة بالموسم الماضي، والذي قيدت فيه الأندية ما مجموعه 6979 لاعباً، من بينهم 5066 لاعباً مواطناً، بمنْ فيهم أبناء المواطنات 170 وحملة الجوازات 50، مقابل 493 لاعباً في فئة المواليد، و890 لاعباً مقيماً، إضافة إلى 530 لاعباً في فئة الأجانب.
وبدا من الملاحظ تراجع نسبة إجمالي اللاعبين المسجلين من 6979 إلى 6641، في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد اللاعبين المواطنين من 5066 في الموسم الماضي، إلى 4650 لاعباً، مع الوضع بعين الاعتبار أن فترة القيد والتسجيل للاعبي المراحل السنية ومدارس الكرة تستمر حتى 4 أبريل 2024 للأندية التي لم تستكمل العدد المحدد في كشوف القيد.
في المقابل، تراجعت بنسبة ضئيلة أعداد اللاعبين المقيدين في صفوف الأندية في فئة «مواليد الدولة» من 493 لاعباً في الموسم الماضي، إلى 396 لاعباً، فيما ارتفعت نسبة قيد اللاعب المقيم من 890 إلى 912، وهو ذات الأمر الذي انطبق على قيد اللاعبين الأجانب من 530 في الموسم الماضي، مقابل 683 لاعباً في الموسم الحالي.

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3839 لاعباً في أندية المحترفين
بعيداً عن العدد الإجمالي للاعبين المقيدين في سجلات كل الأندية خلال الموسم الحالي، كشفت الإحصائية الرقمية عن قيد 14 نادياً في المحترفين لما مجموعه 3839 لاعباً على صعيد كل المراحل العمرية، حيث تصدر شباب الأهلي الواجهة بالعدد الأكبر بنحو 396 لاعباً، يليه النصر بـ 362 لاعباً، مقابل 351 لاعباً في الجزيرة، 349 الوصل، 313 الشارقة، 301 العين، 277 اتحاد كلباء، 240 عجمان، 232 الوحدة، 219 الإمارات وخورفكان، 206 حتا، 204 بني ياس، فيما اقتصر عدد اللاعبين المقيدين في فرق نادي البطائح على 170 لاعباً.
وتخطت أعداد اللاعبين المواطنين المقيدين حاجز الـ 250 لاعباً في 6 أندية وشملت على التوالي: شباب الأهلي 290، الشارقة 286، و266 لاعباً في ناديي الجزيرة والنصر، و251 لاعباً في ناديي الوصل واتحاد كلباء.
وتصدر خورفكان قائمة النسبة الأعلى على صعيد اللاعبين المواطنين، مقارنةً بالعدد الإجمالي للاعبين المقيدين بما نسبته 92%، في الوقت الذي تخطت فيه نسبة اللاعبين المواطنين حاجز الـ 75% على صعيد 12 نادياً في المحترفين.
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إجمالي اللاعبين باتحاد الكرة «الفريق الأول والمراحل السنية»
6641 إجمالي عدد اللاعبين المسجلين 
4425 لاعباً مواطناً
170 أبناء مواطنات 
55 حملة جوازات السفر
396 مواليد الدولة
912 لاعباً مقيماً
683 لاعباً أجنبياً
«يحتسب أبناء المواطنات وحملة الجوازات ضمن فئة اللاعب المواطن»

اتحاد الكرة
شباب الأهلي
العين
الوصل
النصر
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