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الرياضة

منتخب اليد يعبر الهند في «تصفيات الأولمبياد»

منتخب اليد يعبر الهند في «تصفيات الأولمبياد»
24 أكتوبر 2023 16:11

 
رضا سليم (دبي) 

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فاز منتخب اليد على الهند 40-22، في ختام مباريات المنتخبين، ضمن المجموعة الأولى لتصفيات آسيا المؤهلة إلى «باريس 2024»، وهو الانتصار الثاني لمنتخبنا، بعدما تغلب على الصين، فيما خسر أمام كوريا الجنوبية وقطر والسعودية، ويحتل المركز الرابع في المجموعة، ويلعب على المركز السابع يوم الخميس المقبل، في ختام مشاركته بالتصفيات المقامة حالياً بالدوحة. 
ولم يقدم منتخبنا المستوى المطلوب في بداية المباراة، ليتقدم الهند 3-2، ورغم أن منتخبنا تقدم 4-3، إلا أنه «صام» عن التهديف 5 دقائق، وسجل عبدالله خميس الهدف الخامس في الدقيقة 10، وبعدها تغيرت النتيجة إلى 10-5 في منتصف الشوط، ودفع الفرنسي برستوفاك مدرب منتخبنا بكل «البدلاء»، لمنحهم الفرصة للعب، ومنهم صالح جمعة، وعبدالله خميس، ومبارك عبدالله، وإبراهيم البلوشي، ومحمد عبدالله، وسعود سليمان، وراشد فرامرزي، ووصلت النتيجة إلى 14-7، بعد 20 دقيقة، وينتهي الشوط بتقدم منتخبنا 20-10 بالرمية الجزائية التي نفذها عبدالله خميس.
ومع بداية الشوط الثاني، يرفع منتخبنا النتيجة إلى 24-11 بعد 5 دقائق، و30-15 في منتصف الشوط، ومضت المباراة لمصلحة منتخبنا الذي حسمها 40-22. 

الإمارات
قطر
الدوحة
الهند
منتخب اليد
أولمبياد باريس 2024
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