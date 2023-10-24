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الرياضة

القرقاوي يدعو الحزامي لـ«عربية» السلة بالقاهرة

القرقاوي يدعو الحزامي لـ«عربية» السلة بالقاهرة
24 أكتوبر 2023 18:00

الشارقة (الاتحاد)
تلقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي دعوة رسمية من اللواء م. اسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة لحضور فعاليات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة المقرر إقامتها بالعاصمة المصرية القاهرة من 26 ديسمبر إلى 3 يناير المقبلين.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر المجلس بحضور عبداللطيف الفردان نائب رئيس إتحاد الإمارات لكرة السلة وراشد عبدالله النقبي مدير المتتخبات الوطنية ومحمد عبيد الحصان مدير إدارة شؤون الرياضة والتطوير ودكتور منير بن الحبيب المدير الفني لاتحاد كرة السلة.
وأثنى الحزامي على التطورات التي حدثت في اللعبة وجهود القرقاوي محلياً وعربياً خلال فترة رئاسته، ورحب بالدعوة التي تلقاها لحضور البطولة العربية بالقاهرة التي تعتبر من أبرز وأهم بطولات اللعبة إقليمياً، وأسهمت بقدر كبير في تطوير منتخبات الدول العربية.
ومن جانبه، أشاد القرقاوي بجهود مجلس الشارقة الرياضي على صعيد الامارة والدولة في دعم وتطوير كرة السلة، بالإضافة إلى جهود الأندية في الإمارة، والتي تشمل كل المراحل السنية للعبة، وتكفلت بتأهيل النسبة الأكبر من اللاعبين للمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن خبرة الحزامي الطويلة في مجال اللعبة أسهمت بقدر كبير في نجاح جهود المجلس لتطوير كرة السلة بالإمارة.

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عيسى هلال الحزامي
مجلس الشارقة الرياضي
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