نادي الإمارات يدرس عروض رعاية «الصقور»



رأس الخيمة (الاتحاد)



ناقشت إدارة وشركة نادي الإمارات في اجتماع برئاسة يوسف عبد الله البطران رئيس مجلس إدارة النادي مستجدات عمل المرحلة المقبلة، وأكد البطران أن النادي يسير وفق رؤية الحكومة، وبما يتوازى مع الميزانية المخصصة، وبما لا يتعارض مع الأهداف الموضوعة التي تمضي بشكل متميز إلى الآن، وعدم الدخول في التزامات مالية إضافية، وذلك بفضل المنهج المالي المعتمد منذ بداية تشكيل المجلس وحتى الآن.

وتقدم البطران بالشكر إلى أقطاب وجماهير ومحبي النادي، والجاليات المقيمة في رأس الخيمة، على متابعتهم وحرصهم على حضور التدريبات والمباريات، مما كان له الأثر الطيب في دعم مسيرة الفريق الأول، خلال المرحلة الماضية والمراحل السنية لكرة القدم والتي تمضي وفق الاستراتيجية الموضوعة، داعياً إلى عدم الالتفات والاستماع للشائعات المغرضة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية بالنادي.

وناقش الاجتماع مستجدات شركة كرة القدم، فيما يتعلق بالفريق الأول، والمراحل السنية، ومتابعة إنشاء عدد من الملاعب الجديدة في النادي، بما يتناسب والأعداد الكبيرة الموجودة من اللاعبين، والتي وصلت إلى 820 لاعباً، ودراسة عروض بعض الشركات التي تقدمت لرعاية الفريق الأول، ومستجدات المتجر الخاص بالنادي مع الشركة المنفذة، ومناقشة مستجدات تراخيص الأندية المحترفة والرخصة التجارية، تناول الاجتماع كذلك مناقشة مواضيع فرق اليد وألعاب القوى والجوجيتسو وأخيراً تم مناقشة خطة تطوير النادي من خلال رؤية الحكومة وبما يتناسب مع التطوير والتحديث في الإمارة.

وأشار البطران إلى أنه على ثقة كبيرة، بأن زملاءه في المجلس، على قدر كبير من المسؤولية، لمتابعة جميع المتطلبات والعمل عليها، وقال: جميع الجماهير الإماراتية بالعمل يداً واحدة، من أجل الكيان، ومستقبل النادي سيكون أفضل بتضافر جهود الجميع.